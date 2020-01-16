Скачать
Четверг, 16.01.2020
Обнародована стратегия развития финсектора Украины
Обнародована стратегия развития финсектора Украины
Вам нас не испугать: Гончарук отреагировал на скандал с прослушкой
Вам нас не испугать: Гончарук отреагировал на скандал с прослушкой
Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт 16 января
Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт 16 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
12:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:17 января православная церковь чтит память преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского, а также преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского.

Хотя 17 января Православная церковь и почитает память преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского, в народном сознании этот день ассоциируется с Зосимой Соловецким, одним из основателей Соловецкого монастыря, который считается покровителем пчеловодов. В этот день Зосиме молятся о хорошем сборе меда. И хотя память святого отмечается в другой день, эту дату в народе прозвали Зосима-пчельник.

Чтобы задобрить Зосиму на стол обязательно ставили мёд как в чистом виде, так и в сотах, а также приготовленные из него лакомства, например, медовые ириски или пряники.

Девушки в этот день гадают на суженого, желание и судьбу, но Святки уже подходят к концу, а нечистая сила в свои владения возвращается, стараясь напоследок натворить больше бед. Знахари ночью варили чертополох с воском и ладаном для врачевания болезней, изгнания бесов, утоления девичьих зазноб. Эту ладанку носили на шее у креста.

В Феоктистов день по обычаю из деревни гнали черта. В черта рядился селянин, надевая шубу, вывернутую мехом наружу. Местные жители инсценировали драку и прогоняли его. На месте разборок разжигали костер, через который каждый пытался перепрыгнуть. Считалось, что это принесет человеку счастье и здоровье, поможет заручиться поддержкой высших сил.

Черти – злые духи. Их образ дохристианского происхождения, но и христианские представления о дьяволе оказали воздействие на его облик. Чертей описывали как антропоморфных существ, покрытых черной шерстью, с хвостом, рогами и копытами. Облик черта отличается от человеческого острой головой (или волосами, стоящими дыбом), иногда – крыльями за спиной.

Народные приметы:

Если на 17 января выпадает полнолуние, и стоит ясная погода, значит, весной будет сильное половодье

Если на деревьях лежит много снега – у пчеловодов будет удачный год, и получится собрать много меда

Человек, который родился в Феоктистов день, будет очень прозорливым. В качестве талисмана ему рекомендуют носить лазурит и гранат

Если небо в этот день безоблачное, то сильные морозы будут стоять еще достаточно долго

Если в день Феоктиста, 17 января, рождается ребенок, то он будет обладать тайным знанием

Если в этот день человек собирался в дорогу, ему нужно зашить в воротник цветок чертополоха – чтобы нечисть не свела с пути и не навела порчу

Если облака висят низко – это предвещает стужу

16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии

Если звездное небо без туч – будет солнце и мороз

Алая заря 17 января предвещает ветреную погоду

Если слышится крик лисы в этот день – жди ненастную погоду

Если в этот день идет снег – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться

По примете 17 января, если загадать желание, выйти на улицу и увидеть ковш Большой Медведицы на небе справа, значит, желание сбудется. Кстати, если справа окажется Млечный путь, то для девушки это сулит замужество

Если 17 января с иконой обойти вокруг дома, проговаривая молитву, то из жилища уйдут все злые силы, которые вводят человека в грех. До окончания обряда никого не впускают в дом и с домочадцами не разговаривают.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 17 января, Какой завтра праздник, Феоктистов день, Зосима-пчельник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
03 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
04 "Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
05 Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Австралии начались сильные дожди
В Австралии начались сильные дожди
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Шумиха вокруг Оскара: Стивен Кинг предложил &quot;оценивать искусство по качеству&quot;
Стивен Кинг предложил "оценивать искусство по качеству"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь