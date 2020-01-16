Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января

Новости Украины:17 января православная церковь чтит память преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского, а также преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского.

Хотя 17 января Православная церковь и почитает память преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского, в народном сознании этот день ассоциируется с Зосимой Соловецким, одним из основателей Соловецкого монастыря, который считается покровителем пчеловодов. В этот день Зосиме молятся о хорошем сборе меда. И хотя память святого отмечается в другой день, эту дату в народе прозвали Зосима-пчельник.

Чтобы задобрить Зосиму на стол обязательно ставили мёд как в чистом виде, так и в сотах, а также приготовленные из него лакомства, например, медовые ириски или пряники.

Девушки в этот день гадают на суженого, желание и судьбу, но Святки уже подходят к концу, а нечистая сила в свои владения возвращается, стараясь напоследок натворить больше бед. Знахари ночью варили чертополох с воском и ладаном для врачевания болезней, изгнания бесов, утоления девичьих зазноб. Эту ладанку носили на шее у креста.

В Феоктистов день по обычаю из деревни гнали черта. В черта рядился селянин, надевая шубу, вывернутую мехом наружу. Местные жители инсценировали драку и прогоняли его. На месте разборок разжигали костер, через который каждый пытался перепрыгнуть. Считалось, что это принесет человеку счастье и здоровье, поможет заручиться поддержкой высших сил.

Черти – злые духи. Их образ дохристианского происхождения, но и христианские представления о дьяволе оказали воздействие на его облик. Чертей описывали как антропоморфных существ, покрытых черной шерстью, с хвостом, рогами и копытами. Облик черта отличается от человеческого острой головой (или волосами, стоящими дыбом), иногда – крыльями за спиной.

Народные приметы:

Если на 17 января выпадает полнолуние, и стоит ясная погода, значит, весной будет сильное половодье

Если на деревьях лежит много снега – у пчеловодов будет удачный год, и получится собрать много меда

Человек, который родился в Феоктистов день, будет очень прозорливым. В качестве талисмана ему рекомендуют носить лазурит и гранат

Если небо в этот день безоблачное, то сильные морозы будут стоять еще достаточно долго

Если в день Феоктиста, 17 января, рождается ребенок, то он будет обладать тайным знанием

Если в этот день человек собирался в дорогу, ему нужно зашить в воротник цветок чертополоха – чтобы нечисть не свела с пути и не навела порчу

Если облака висят низко – это предвещает стужу

Если звездное небо без туч – будет солнце и мороз

Алая заря 17 января предвещает ветреную погоду

Если слышится крик лисы в этот день – жди ненастную погоду

Если в этот день идет снег – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться

По примете 17 января, если загадать желание, выйти на улицу и увидеть ковш Большой Медведицы на небе справа, значит, желание сбудется. Кстати, если справа окажется Млечный путь, то для девушки это сулит замужество

Если 17 января с иконой обойти вокруг дома, проговаривая молитву, то из жилища уйдут все злые силы, которые вводят человека в грех. До окончания обряда никого не впускают в дом и с домочадцами не разговаривают.