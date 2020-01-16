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Рада приняла закон о среднем образовании: что изменится

Рада приняла закон о среднем образовании: что изменится
12:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада приняла закон "О полном общем среднем образовании" с языковой статьей

Верховная Рада приняла в целом законопроект №0901 "О полном общем среднем образовании".

Соответствующее решение на пленарном заседании в четверг поддержали 327 народных депутатов.

Согласно законопроекту, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых не являются официальными языками Европейского Союза, получают в государственных, коммунальных или корпоративных учреждениях образования базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не меньше 80% годового объема учебного времени.

Закон оговаривает, что лица, которые принадлежат к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и реализуют право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учреждениях образования, получают базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% годового объема учебного времени в пятом классе с ежегодным увеличением такого объема (не меньше 40% в 9-ом классе), а профильное среднее образование получают на государственном языке в объеме не менее 60% годового объема учебного времени.

Закон оговаривает также, что образовательные программы учреждений общего и среднего образования могут предусматривать изучение одного или нескольких учебных предметов (интегрированных курсов) вместе с государственным языком, английским или другим официальным языком Европейского Союза.

Согласно документу, полное общее среднее образование имеет следующие уровни: начальное образование (I уровень), базовое среднее образование (II уровень), профильное среднее образование (III уровень).

Согласно закону, продолжительность получения полного общего среднего образования на каждом ее уровне может быть изменено (продолжено или сокращено) в зависимости от формы получения образования.

Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

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Министерство иностранных дел Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, основным выводом которой стало то, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине.

Венецианская комиссия, в частности, "особо рекомендовала" пересмотреть положения закона, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС".

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Верховная Рада, Депутаты, Образование, Закон об образовании.
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