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Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине

Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине
11:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании игорного бизнеса.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2285д о государственном урегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

На пленарном заседании в четверг утром за принятие за основу проекта закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" проголосовали 260 народных депутатов.

Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада отправила доработку и подготовку к повторному первому чтению законопроект №2285-д о государственном урегулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, зарегистрированный в парламенте 18 декабря 2019 года.

Депутаты не поддержали законопроект в первом чтении – 213 голосов при необходимых 226-ти, тогда как за решение отправить законопроект на повторное первое чтение поддержали 243 парламентария.

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект №2285, народные депутаты подали к нему еще семь альтернативных, среди них – доработанный проект закона №2285-д под авторством народного депутата Александра Дубинского ("Слуга народа").

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине

В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Закон о госбюджете на 2020 год предусматривает поступления от лицензий в сфере азартных игр в размере 4,4 млрд грн, которые будут направлены в спецфонд, а все, что превысит указанную в законе сумму, пойдет на субвенцию местным бюджетам на финансирование различных образовательных и медицинских программ.

Министр внутренних дел Арсен Аваков 20 декабря заявил, что Кабмин в пятницу принял постановление, согласно которому с этого дня все игорные заведения прекращают функционирование. По словам министра, этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

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Верховная Рада, Законопроект, Депутаты, Игорный бизнес.
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