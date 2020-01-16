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В Украине "разгулялся" грипп: за неделю - более 100 тысяч больных

В Украине "разгулялся" грипп: за неделю - более 100 тысяч больных
13:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине активизировался самый опасный вирус гриппа - он скосил уже более ста тысяч человек.

В течение недели, с 6 по 12 января, ОРВИ заболели 105 тысяч человек.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает Министерство здравоохранения.

"С 6 по 12 января 2020 года ОРВИ заболели 105 260 человек, из них 61,5% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составил 275,3 на 100 тысяч населения, что на 42,3% меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Зарегистрировано 9 случаев заболеваний, похожих на грипп, и 17 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

Исследовано методом ПЦР 21 образец, в 8 образцах материалов определены вирусы гриппа: 6 - типа А (Н1) pdm09 и 2 - типа B.

Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы

С начала эпидемического сезона зарегистрировано 2 летальных случая от осложнений гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировались более 1,3 тыс. человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 230 тыс. человек.

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Вакцина, Эпидемия, Грипп, Вакцинация.
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