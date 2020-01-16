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День защитников ДАП: Зеленский напомнил о храбрости "киборгов"

День защитников ДАП: Зеленский напомнил о храбрости "киборгов"
19:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеленский напомнил, что две сотни "киборгов" ценой жизни доказали, что Украина не отдаст ни одного клочка своей земли.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что две сотни защитников Донецкого аэропорта, которых прозвали "киборгами", ценой собственной жизни доказали, что Украина не готова отдать ни единого клочка своей земли.

"У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя - "киборги". Вы - живые и павшие - настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину", - написал он в четверг на своей странице в Facebook по случаю Дня защитников ДАП и памяти погибших, который отмечается ежегодно 16 января по инициативе самих защитников аэропорта.

"Каждый знает, что "киборг" - это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а наш, украинский воин-герой. Вы устояли там, где не выдержал бетон, и даже враг признал вашу несокрушимость", - указал президент.

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Зеленский подчеркнул, что две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за "то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли".

"Герои не умирают!", - написал Зеленский в своем сообщении.

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Как сообщалось, защита ДАП продолжалась 242 дня с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. По данным Минобороны, за все время обороны Донецкого аэропорта погибли более 100 украинских военных, около 440 получили ранения.

День защитников ДАП и памяти погибших собратьев отмечается ежегодно 16 января по инициативе самих защитников аэропорта. В 2019 году всеукраинская акция чествования "киборгов" прошла в аэропортах 7 областных центров.

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Донецкий аэропорт, Владимир Зеленский, ДАП.
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