Зеленский отозвал проект закона о децентрализации

Новости Украины:Законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации снимут с рассмотрения для доработки.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство парламентской фракции "Слуга народа" после переговоров с другими политическими силами приняли решение снять с рассмотрения и доработать с учётом позиций представителей оппозиции и местного самоуправления законопроект № 2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)", заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы общались с нашими коллегами в зале и у них есть замечания по поводу полномочий префектов. Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами с других фракций для того чтобы найти компромиссную позицию, в том числе, поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после того выносить законопроект в зал", - сказал Арахамия в четверг журналистам в кулуарах парламента.

Такое решение, по его словам, было принято после переговоров с главами парламентских фракций и групп, а также консультаций с президентом Украины. Причиной же принятие такого решения стала необходимость утверждения законопроекта №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" 300 голосов.

Позже в Офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский встретился с заместителями председателя парламентской фракции "Слуга народа" и обсудил с ними вопросы децентрализации.

"На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации. Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы - создание в Украине системы состоятельных местных громад. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан", - сообщили в Офисе президента в четверг днем.

Согласно информации, президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию Украины относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

"По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - резюмировали в ОП.