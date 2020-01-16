Скачать
Четверг, 16.01.2020
Президент утвердил сроки проведения призывов в армию в 2020
Украинцев снова начали призывать в армию с 18 лет
В Украине "разгулялся" грипп: за неделю - более 100 тысяч больных
В Украине "разгулялся" грипп: за неделю - более 100 тысяч больных
Стаховский не смог пробиться на Australian Open
Стаховский не смог пробиться на Australian Open
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января

Зеленский отозвал проект закона о децентрализации

Зеленский отозвал проект закона о децентрализации
12:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации снимут с рассмотрения для доработки.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство парламентской фракции "Слуга народа" после переговоров с другими политическими силами приняли решение снять с рассмотрения и доработать с учётом позиций представителей оппозиции и местного самоуправления законопроект № 2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)", заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы общались с нашими коллегами в зале и у них есть замечания по поводу полномочий префектов. Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами с других фракций для того чтобы найти компромиссную позицию, в том числе, поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после того выносить законопроект в зал", - сказал Арахамия в четверг журналистам в кулуарах парламента.

Такое решение, по его словам, было принято после переговоров с главами парламентских фракций и групп, а также консультаций с президентом Украины. Причиной же принятие такого решения стала необходимость утверждения законопроекта №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" 300 голосов.

Позже в Офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский встретился с заместителями председателя парламентской фракции "Слуга народа" и обсудил с ними вопросы децентрализации.

Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию

"На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации. Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы - создание в Украине системы состоятельных местных громад. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан", - сообщили в Офисе президента в четверг днем.

Согласно информации, президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию Украины относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

"По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - резюмировали в ОП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Конституция, Владимир Зеленский, Децентрализация, Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
03 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
04 "Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
05 Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский отозвал проект закона о децентрализации
Зеленский отозвал проект закона о децентрализации
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
СМИ: звезда &quot;Отпетых мошенниц&quot; раскрыла пол своего ребенка
СМИ: звезда "Отпетых мошенниц" раскрыла пол своего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь