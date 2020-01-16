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Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение

Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение
21:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Юношей до 20 лет будут призывать на срочную службу только по их желанию.

Призыв на срочную службу 18-ти и 19-летних юношей будет проходить только по их желанию. Принудительного призыва юношей в возрасте до 20 лет не будет.

Об этом 16 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает сайт Минобороны.

"Призывать на срочную службу 18-ти и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных Сил Украины", - заявил министр.

В то же время он отметил, что возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся. Поэтому указ о призыве 2020 года издан в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, добавил Загороднюк.

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Также он добавил, что Минобороны получает "немало обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни".

Загороднюк подчеркнул, что во время призыва в 2020 году повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те украинцы, кому исполнилось 18 и 19 лет - по их собственному желанию. "Никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет", - подтвердил руководитель оборонного ведомства.

Загороднюк напомнил, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 16 декабря подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу в 2020 году.

Документом, в частности, установлено, что призыву на срочную военную службу подлежат годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Согласно 1 ч. Ст.15 Закона "О воинской обязанности и военной службе", на срочную военную службу призываются годные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

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С 2015 до 2019 года пятый Президент Украины Петр Порошенко издавал указы, согласно которым призыву на срочную военную службу подлежали годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

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Минобороны, ВСУ, Воинский призыв, Андрей Загороднюк.
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