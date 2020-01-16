Экс-посол США в Украине: Не верьте, что Путин - великий стратег

Новости Украины:Экс-посол США в Украине считает, что конституционные изменения позволят Путину остаться у власти.

Бывший посол США в Украине, старший исследователь Института Брукингса Стивен Пайфер считает, что изменения в конституцию РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным, дадут ему возможность остаться у власти после президентских выборов в России 2024 года.

Об этом он написал в Twitter.

"Он (Путин) мыслит тактически и стремится максимально использовать варианты. Предложенные изменения в конституцию дадут ему возможность оставаться у власти после 2024 года", - отметил дипломат.

По мнению Пайфера, политика Путина в отношении Украины свидетельствует о том, что он не является "великим стратегом".

"Не верьте, что Путин — великий стратег. Если бы он таким был, то разве проводил бы политику, которая настолько отдалила Украину от России?" - написал бывший посол США.

Как сообщалось ранее, Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию, касающихся политической системы, и провести голосование граждан по этому вопросу. Согласно его предложениям кандидатуру премьер-министра и членов правительства РФ должна утверждать Госдума, а не президент.