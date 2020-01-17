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Офис генпрокурора активизировал расследование убийства сына депутата Соболева

Офис генпрокурора активизировал расследование убийства сына депутата Соболева
01:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:1 декабря 2019 года неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслав Соболева.

Офис генерального прокурора Украины активизировал процесс досудебного расследования в уголовном производстве по факту покушения на семью депутата Киевского областного совета Вячеслав Соболева и убийства его 3-летнего сына.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, об этом шла речь на совещании под председательством заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова с руководителями следствия Нацполиции и группы прокуроров, которая была изменена 13 января 2020 года.

"Во время совещания была заслушана информация о ходе расследования и дальнейшие процессуально-следственные действия в указанном уголовном производстве. Отдельное внимание было акцентировано на принятии мер по скорейшей отработке версий и мотивов преступления, а также завершении досудебного расследования в надлежащие сроки", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, вечером 1 декабря 2019 года неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover", в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался в машине "скорой помощи".

Начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева. Один из них родом из западной Украины, другой - из центральной.

На момент преступления в машине, кроме погибшего ребенка, находился сам депутат, его супруга и ещё одна женщина - член семьи.

2 декабря полиция Киева сообщила о подозрении двоим задержанным по пп.2, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 4 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога.

17 декабря прокуратура города Киева сообщила, что причастным к организации заказного убийства Соболева, в результате которого погиб 3-летний мальчик, следствие считает 25-летнего уроженца РФ. "Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области… Мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 тыс, на что последний согласился", - говорится в сообщении.

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На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура Киева согласовала сообщение россиянину о подозрении в организации заказного убийства по ч.2 ст.15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины, решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

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Расследование, Вячеслав Соболев, Убийство сына депутата Соболева.
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