17 января - приметы и обряды в Феоктистов день

Новости Украины:17 января - это последний день Рождественских Святок.

Несмотря на то, что Святки длятся вплоть до Крещения Господня, отмечаемого 19 января, в старину именно в этот день старались завершить все посиделки и развлечения также заканчивались девичьи гадания. Наступал период смирения, трудовых будней и строгости нравов.

Люди верили, что именно на Зосиму и Феокстиста, 17 января, нечистая сила уходит в свои владения и покидает мир живых, а потому, напоследок старается как можно больше напакостить другим людям. Для того чтобы избежать злых чар, проводили многочисленные обряды. Также в этот день предсказывали погоду на ближайшие месяцы, пользуясь приметами.

Была широко распространена традиция 17 января выгонять черта из села. Один из жителей деревни наряжался чертом, и его били, инсценируя драку. Потом на месте битвы разводили костер, и каждый старался перепрыгнуть через него, поскольку в этом случае, согласно поверью, можно было заручиться поддержкой высших сил, получить счастье и здоровье.

Народные приметы на 17 января

Если на 17 января выпадает полнолуние, и стоит ясная погода, значит, весной будет сильное половодье.

Если на деревьях лежит много снега – у пчеловодов будет удачный год, и получится собрать много меда.

Человек, который родился в Феоктистов день, будет очень прозорливым. В качестве талисмана ему рекомендуют носить лазурит и гранат.

Если небо в этот день безоблачное, то сильные морозы будут стоять еще достаточно долго.

Если в день Феоктиста, 17 января, рождается ребенок, то он будет обладать тайным знанием.

Если в этот день человек собирался в дорогу, ему нужно зашить в воротник цветок чертополоха – чтобы нечисть не свела с пути и не навела порчу.

Если облака висят низко – это предвещает стужу.

Если звездное небо без туч – будет солнце и мороз.

Алая заря 17 января предвещает ветреную погоду.

Если слышится крик лисы в этот день – жди ненастную погоду.

Если в этот день идет снег – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться.

По примете 17 января, если загадать желание, выйти на улицу и увидеть ковш Большой Медведицы на небе справа, значит, желание сбудется. Кстати, если справа окажется Млечный путь, то для девушки это сулит замужество.

Если 17 января с иконой обойти вокруг дома, проговаривая молитву, то из жилища уйдут все злые силы, которые вводят человека в грех. До окончания обряда никого не впускают в дом и с домочадцами не разговаривают.