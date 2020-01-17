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Пятница, 17.01.2020
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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
07:51 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Значение имени Денис: "Принадлежащий Дионису - бог природы и виноделия" (древнегреч.).

Маленький Денис очень активный, любознательный и веселый мальчик. У него много друзей. Он выделяется среди других детей, поэтому его больше всего запоминают воспитатели и учителя. В школе отличается сообразительностью и хорошей памятью, но мешают ему его неусидчивость и нетерпеливость. Но если его чем-либо заинтересовать, он превзойдет все ожидания. Обладает хорошими организаторскими качествами, у него часто идут на поводу.

Уже повзрослев, приобретает такие качества характера, как принципиальность, излишняя самовлюбленность. Взрослый Денис становится более усидчивым и старательным. Интересующую его область он обязательно свяжет со своей будущей профессией, где добьется больших успехов, возможно даже прославится.

В жены выбирает себе спокойную и уравновешенную девушку, которая будет спокойно относиться к некоторым его недостаткам характера.

В случае каких-либо жизненных неудач Денисы могут найти выход в алкоголе. Поэтому близким людям следует уберегать его от излишнего употребления спиртного.

Уменьшительно-ласкательные формы имени Денис: Ден, Дэн, Деня, Денисочка, Дениска, Деша, Денюся, Дионис, Десмонт.

Поздравления с именинами Дениса

С праздником тебя, Денис!

Пусть всё будет зашибись.

Пусть удача ждет во всём,

Радость пусть приходит в дом.

 

В этот день тебе желаю

Оставаться молодым,

Никогда не огорчаться,

Быть веселым, озорным.

 

Пусть здоровье будет крепким,

Не болел чтоб никогда,

Счастье будет пусть огромным

На пути твоем всегда.

Для Дениса соберу

Массу поздравлений,

Чтобы жизнь была полна

Радостных мгновений.

 

Я желаю, чтобы ты

Был всегда при деле,

Чтобы был здоровый дух

При здоровом теле.

 

Чтобы вверх тебя вели

Ровные дороги,

Чтоб любовь тебя ждала

На родном пороге.

 

Чтоб к успеху твердо шел,

Одолев преграды.

Покорение вершин

Станет пусть наградой.

Дорогой Денис, от всей души поздравляю тебя с твоим праздничным днём. Желаю, чтобы ты всегда стоял на верном и успешном жизненном пути, чтобы в делах тебя ждала удача, чтобы рядом были любящие и близкие люди, чтобы счастье твоё окрыляло тебя, а в душе царил вечный праздник.

Живи счастливо, улыбайся!

Удачей каждой наслаждайся!

И новый день встречай всегда,

Как — будто он твоя мечта.

 

Денис, пускай твои сомненья

Уйдут за красный горизонт.

И ночью в вещем сновиденье

Узнаешь лучший в жизни ход.

 

И в радужных объятьях мира

Пускай живет твоя душа.

Поет тебе святая лира,

Так безмятежна и чиста.

Пусть тебя окружают

Только верные люди,

Пусть здоровье, достаток,

И любовь рядом будут.

 

Ты — хороший, Денис,

Пусть же Бог защищает,

И приятный сюрприз

Впереди ожидает!

 

Не таится беда,

В повороте судьбы,

Только счастье всегда,

Ты под ручку веди!

Ни одно мероприятье

Без Дениса не пройдет,

Он в общении приятен,

Всех он за собой ведет,

Развлечения предложит,

Всех всегда развеселит,

Мы ему желаем счастья,

Жить без горя и обид!

Пусть Денис и дальше будет

Оптимизма не терять,

И огромнейшей харизмой

Сможет всех он обаять.

Денис, всегда счастливым будь,

Пусть будет много позитива!

Пройди с улыбкой этот путь,

Живи роскошно и красиво!

 

Желаю преданных друзей,

Любви взаимной и большой,

Мечты пусть сбудутся скорей,

Чтоб стала жизнь твоя цветной!

Я сегодня тебя поздравляю

И хочу от души пожелать

Чтоб по жизни полегче шагалось,

Не пришлось чтоб тебе проиграть.

 

Будь, Денис, ты и смелым, и сильным,

Будь решителен и справедлив,

Ты люби и всегда будь любимым,

В деле важном ты будь кропотлив.

Поздравляю, красавчик Денис!

Ты к успеху и счастью стремись.

И они непременно придут,

В мир веселья тебя уведут!

 

Наш Денис, в доброй жизни твоей

Пусть хватает отличных друзей,

Самых правильных, смелых идей

И таких замечательных дней!

Поздравления с днем рождения 17 января: стихи и открытки

Денис, будь героем по жизни,

Стань смелым и лучшим во всём,

Пусть море любви, оптимизма

И счастья наполнит твой дом.

 

Пусть станут реальностью планы,

Успех неминуемо ждёт,

И полные денег карманы

Судьба тебе преподнесёт!

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