Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом

Новости Украины:Погода в Украине в пятницу, 17 января, будет снова необычно теплой для второго месяца зимы.

В ближайшие сутки, 17 января, изменения синоптической ситуации и погодных условий в Украине не ожидаются, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине - без осадков. Ночью и утром, кроме северных областей, местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на Прикарпатье кое-где 8-11° мороза; днем 0-5° тепла, в западных областях местами 6-9° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 17 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,7 градусов выше ноля в 1993 году, а самая низкая ночью на отметке 24,9 градусов мороза в 1940 году.

Прогноз погоды на 17 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 17 января, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +1...+3

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +2...+4

Николаев – +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 2... + 4

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +2...+4

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3

В субботу, 18 января, в Украине без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5°, на Прикарпатье и Закарпатье местами 6-11° мороза; днём 0-5° тепла, на западе страны до 9°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 18 января, фото: meteo.gov.ua

На Крещение, 19 января, в Украине сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в западных и южных областях местами туман, изморозь.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 0-5° тепла, 18 января на крайнем западе страны до 9°.

Дождя и снега в Киеве 19 января не ожидается. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 19 января, фото: meteo.gov.ua

В течение 20-21 января синоптики также обещают в Украине сухую погоду. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла.

В столице 20-21 января, по прогнозам синоптиков, без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 20 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 21 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.