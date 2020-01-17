Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом

В ближайшие сутки, 17 января, изменения синоптической ситуации и погодных условий в Украине не ожидаются, сообщает Укргидрометцентр.
В пятницу в Украине - без осадков. Ночью и утром, кроме северных областей, местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, на Прикарпатье кое-где 8-11° мороза; днем 0-5° тепла, в западных областях местами 6-9° тепла.
В Киеве в пятницу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 17 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,7 градусов выше ноля в 1993 году, а самая низкая ночью на отметке 24,9 градусов мороза в 1940 году.
Прогноз погоды на 17 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на пятницу, 17 января, в городах Украины:
В субботу, 18 января, в Украине без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 0-5°, на Прикарпатье и Закарпатье местами 6-11° мороза; днём 0-5° тепла, на западе страны до 9°.
В Киеве в субботу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.
Прогноз погоды на 18 января, фото: meteo.gov.ua
На Крещение, 19 января, в Украине сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в западных и южных областях местами туман, изморозь.
Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 0-5° тепла, 18 января на крайнем западе страны до 9°.
Дождя и снега в Киеве 19 января не ожидается. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 19 января, фото: meteo.gov.ua
В течение 20-21 января синоптики также обещают в Украине сухую погоду. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла.
В столице 20-21 января, по прогнозам синоптиков, без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
Прогноз погоды на 20 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 21 января, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.
Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.
Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.