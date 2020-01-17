Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день

Новости Украины:Православный мир отмечает Крещенский сочельник за день до праздника Богоявления.

Крещенский сочельник - это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Традиции праздника

Самой главной традицией в Крещенский сочельник можно назвать то, что нужно поститься, ведь это - Святой Вечер. Помимо этого, 18 января нужно обязательно убрать в доме, ведь на Крещение делать этого нельзя, а встречать праздник в грязной квартире нельзя.

Так же люди старались обязательно зайти в церковь, чтобы освятить воду. Это, конечно, можно сделать и в само Крещение, но чем раньше, тем лучше. А после этого люди обрызгивали все углы в комнатах, чтобы защититься от нечисти.

Отдельная тема в Крещеный сочельник – это праздничный стол. Некоторые считают, что лучше вообще воздержаться от еды. Но делают это немногие. Стоит знать, что на столе обязательно должно быть нечетное количество блюд, зачастую это 7 или 9.

А вот с появлением первой звезды пост прекращается и вся семья садится за праздничный стол, где обязательно должна быть кутья. Но начинать трапезу нужно не с нее, а со стакана освященной воды. А от алкогольных напитков в Крещенский сочельник лучше вообще отказаться. Кутья в праздник должна быть голодной и желательно из риса. Так же люди обычно в этот день выпекали печенье в форме крестов.

Приметы Крещенского сочельника

Верования гласят, что 18 января - это последний день в году, когда можно колядовать. После Крещенского сочельника это запрещено. Кроме того, после праздника уже нельзя гадать, ведь вы ничего правдивого не узнаете. Гадают на Крещение с 18-го на 19-е практически так же, как на Рождество и Маланку (старый Новый год), хотя церковь подобные ритуалы не приветствует.

В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя святой такую воду считать нельзя.

На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому чину - великим Иорданским освящением и называется крещенской. Вкушается крещенская вода натощак, по ложечке, по чуть-чуть. Встал человек, перекрестился, испросил благословения у Господа на начавшийся день, умылся, помолился и принял великую агиасму ("агиасма", греч. - "святыня"). Если предписан прием лекарства натощак, то сначала принимают святую воду, а за ней и лекарство. А уж потом завтрак и прочие дела. Подвижники христианского благочестия называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов.

Часто духовники "прописывают" своим приболевшим чадам крещенскую водичку - каждый час по ложечке, с верой, конечно. Ею и умывать больного можно, и постель кропить. Правда, женщинам в критические дни принимать крещенскую воду не благословляется. Но это если женщина в остальном здорова. А если она больна, то даже сие обстоятельство роли не играет.

Крещенская вода да будет ей в помощь! Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник ее не надо. Православные хранят ее в Красном углу, рядом с иконами.

Кроме того, капля святыни море освящает. Можно взять обыкновенную, неосвященную воду и добавить туда капельку крещенской, она вся и освятится. Категорически возбраняется, забирая святую воду или принимая ее, ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого святая вода теряет святость, а зачастую попросту разливается.

Также есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением тропаря Богоявления.