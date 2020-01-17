Скалецкая: Второй этап медреформы начнется при любых условиях

Новости Украины:Второй этап медицинской реформы стартует 1 апреля.

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает единый план действий по лечению спинальной мышечной атрофии и рассеянного склероза.

Об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Сегодня, впервые за 16 лет, в Минздраве состоялась встреча с представителями общественности по вопросу лечения СМА (Спинальная мышечная атрофия - ред.) И рассеянного склероза. Министерством разрабатывается единый план действий по этим заболеваниям ", - говорится в сообщении.

По словам министра, в Украине до сих пор не существует реестра больных по нозологиям, поэтому Минздрав не имеет возможности правильно сформировать потребность в медикаментах. Кроме того, необходимо пересмотреть и устаревшие протоколы лечения.

Скалецкая заверила, что в министерстве продолжается налаженный рабочий процесс, и второй этап медицинской реформы начнется с 1 апреля при любых обстоятельствах.