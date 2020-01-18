Зима близко: прогноз погоды на выходные

В выходные дни погоду без осадков, ночью и утром с туманами в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, температура существенно не изменится, оставаясь выше климатической нормы для этого периода.
Об этом сообщает в пятницу Укргидрометцентр.
В субботу в Украине без осадков. Ночью и утром туман, местами изморозь.
Карта осадков
Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Карта ветров
Температура ночью 1-7° мороза, днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на субботу, 18 января, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2, переменная облачность, сухо
Львов – +2...+4, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +2...+4, переменная облачность, сухо
Тернополь – +2...+4, переменная облачность, сухо
Черновцы – +2...+4, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность, сухо
Луцк – +2...+4, переменная облачность, сухо
Ровно – +2...+4, переменная облачность, сухо
Житомир – +2...+4, переменная облачность, сухо
Винница – 0...+2, переменная облачность, сухо
Одесса – +1...+3, переменная облачность, сухо
Николаев – +2...+4, переменная облачность, сухо
Херсон – +2...+4, переменная облачность, сухо
Симферополь – +2...+4, переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +2...+4, переменная облачность, сухо
Черкассы – +1...+3, переменная облачность, сухо
Чернигов – +2...+4, переменная облачность, сухо
Сумы – + 2... +4, переменная облачность, сухо
Полтава – +1...+3, переменная облачность, сухо
Днепр – +2...+4, переменная облачность, сухо
Запорожье – +1...+3, переменная облачность, сухо
Донецк – +1...+3, переменная облачность, сухо
Луганск – +1...+3, переменная облачность, сухо
Харьков – +2...+4, переменная облачность, сухо
Киев – 0...+2, переменная облачность, сухо
Погода 18 января
В Киеве - без осадков. Ночью, утром туман. Тепература ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 января самая высокая температура днем была 9,4 в 2007г, самая низкая ночью -22,8 в 1950г.
Погода 19 января
На 19 января синоптики прогнозируюдт погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°, в Закарпатье и Карпатах до 10° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла.
В Киеве - без осадков. Ночью, утром местами туман. Тепература ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.
Народный прогноз погоды
Если под Крещение снег падет - хлеба будет много, гречки, пчелы будут хорошо роиться.
Если снег идет утром, то уродится ранняя гречиха, снег в полдень - уродится средняя, снег вечером - поздняя.
Если в этот день будет метель, то же самое будет и на масленице; если сильные южные ветры - будет лето грозное.