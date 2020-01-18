Зима близко: прогноз погоды на выходные

Новости Украины:Синоптики рассказали, что в Украине на выходных будет сухо и относительно тепло, однако погода понемногу двигается к настоящей зиме.

В выходные дни погоду без осадков, ночью и утром с туманами в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, температура существенно не изменится, оставаясь выше климатической нормы для этого периода.

Об этом сообщает в пятницу Укргидрометцентр.

В субботу в Украине без осадков. Ночью и утром туман, местами изморозь.

Карта осадков

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Карта ветров

Температура ночью 1-7° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на субботу, 18 января, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2, переменная облачность, сухо

Львов – +2...+4, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +2...+4, переменная облачность, сухо

Тернополь – +2...+4, переменная облачность, сухо

Черновцы – +2...+4, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность, сухо

Луцк – +2...+4, переменная облачность, сухо

Ровно – +2...+4, переменная облачность, сухо

Житомир – +2...+4, переменная облачность, сухо

Винница – 0...+2, переменная облачность, сухо

Одесса – +1...+3, переменная облачность, сухо

Николаев – +2...+4, переменная облачность, сухо

Херсон – +2...+4, переменная облачность, сухо

Симферополь – +2...+4, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +2...+4, переменная облачность, сухо

Черкассы – +1...+3, переменная облачность, сухо

Чернигов – +2...+4, переменная облачность, сухо

Сумы – + 2... +4, переменная облачность, сухо

Полтава – +1...+3, переменная облачность, сухо

Днепр – +2...+4, переменная облачность, сухо

Запорожье – +1...+3, переменная облачность, сухо

Донецк – +1...+3, переменная облачность, сухо

Луганск – +1...+3, переменная облачность, сухо

Харьков – +2...+4, переменная облачность, сухо

Киев – 0...+2, переменная облачность, сухо

Погода 18 января

В Киеве - без осадков. Ночью, утром туман. Тепература ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 января самая высокая температура днем была 9,4 в 2007г, самая низкая ночью -22,8 в 1950г.

Погода 19 января

На 19 января синоптики прогнозируюдт погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°, в Закарпатье и Карпатах до 10° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве - без осадков. Ночью, утром местами туман. Тепература ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Народный прогноз погоды

Если под Крещение снег падет - хлеба будет много, гречки, пчелы будут хорошо роиться.

Если снег идет утром, то уродится ранняя гречиха, снег в полдень - уродится средняя, снег вечером - поздняя.

Если в этот день будет метель, то же самое будет и на масленице; если сильные южные ветры - будет лето грозное.