Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью

Именно в ночь с 18 на 19 января принято гадать. А вода, на которую в эту ночь попал лунный свет, считается освященной самой Божьей силой. Наши предки испокон веков верили, что она обладает целебными свойствами, поэтому и оставляли на ночь на подоконниках набранную в емкости воду.
Кроме того, с вечера 18 января святят воду и в церквях – специальным обрядом водосвятия (водоосвящения).
При этом в праздник 18 января существует немало запретов, многие из которых связаны с едой.
Что нельзя делать:
кушать, пока не взойдет первая звезда;
пить спиртное и есть не постные блюда;
ставить на стол четное количество блюд;
ругаться, кричать, сквернословить и думать о плохом;
делать тяжелую работу по дому;
стирать;
плакать.
Приметы на 18 января:
Если утром идет снег - хлеб уродится хороший.
Полный месяц - к большому разливу.
На голодную кутью был снег - будет гречка.
Если в крещенскую ночь небо чистое - будет много гороха.
Если в крещенскую ночь звезды очень блестят, хлеб будет хороший.
Полный месяц на Крещенский сочельник - к большому разливу
Если на голодную кутью метель, пчелы будут хорошо роиться.
Яркие крещенские звезды породят белых ярок.
Собаки много лают - будет много дичи и зверя.
По примете, в Крещенский сочельник целебными свойствами обладает даже снег, поэтому многие девушки умываются им, чтобы быть здоровыми и красивыми.