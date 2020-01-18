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Суббота, 18.01.2020
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Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью
Что нельзя делать на Голодную кутью, приметы

Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью

Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью
09:25 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:Известно, что канун Крещения Госплдня 18 января - это день строгого поста.

Именно в ночь с 18 на 19 января принято гадать. А вода, на которую в эту ночь попал лунный свет, считается освященной самой Божьей силой. Наши предки испокон веков верили, что она обладает целебными свойствами, поэтому и оставляли на ночь на подоконниках набранную в емкости воду.

Кроме того, с вечера 18 января святят воду и в церквях – специальным обрядом водосвятия (водоосвящения).

При этом в праздник 18 января существует немало запретов, многие из которых связаны с едой.

Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения

Что нельзя делать:

  • кушать, пока не взойдет первая звезда;

  • пить спиртное и есть не постные блюда;

  • ставить на стол четное количество блюд;

  • ругаться, кричать, сквернословить и думать о плохом;

  • делать тяжелую работу по дому;

  • стирать;

  • плакать.

Приметы на 18 января: 

  • Если утром идет снег - хлеб уродится хороший.

  • Полный месяц - к большому разливу.

  • На голодную кутью был снег - будет гречка.

  • Если в крещенскую ночь небо чистое - будет много гороха.

  • Если в крещенскую ночь звезды очень блестят, хлеб будет хороший.

  • Полный месяц на Крещенский сочельник - к большому разливу

  • Если на голодную кутью метель, пчелы будут хорошо роиться.

  • Яркие крещенские звезды породят белых ярок.

  • Собаки много лают - будет много дичи и зверя.

Крещенский сочельник 2020: поздравления в стихах, открытки

По примете, в Крещенский сочельник целебными свойствами обладает даже снег, поэтому многие девушки умываются им, чтобы быть здоровыми и красивыми.

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