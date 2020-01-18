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Умут, Дьйомерси, Аннаэль и Влана: как украинцы называли детей в 2019 году

Умут, Дьйомерси, Аннаэль и Влана: как украинцы называли детей в 2019 году
11:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Минюсте назвали популярные и оригинальные имена детей среди украинцев в 2019 году.

За 2019 год в Киеве родилось 32 634 малыша. Получая свидетельства о рождение, жители столицы чаще всего давали новорожденым имена Соломия, Варвара, Александр, Матвей и Марк.

Об этом рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального управления Минюста.

"В столице наиболее часто для своих новорожденных дочерей родители давали имена - Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина; для мальчиков - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк", - рассказали в ведомстве.

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В Минюсте также рассказали о ситуации в Черкасской области. Отмечается, что тут лидируют такие имена, как Вероника, Ева, Виктория, Анна, Диана, Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Жители Киевской области предпочли называть своих наследников именами Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия, София, Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

Также в ведомстве рассказали, что тренд на редкие имена в Украине продолжает расти. Таким образом, в столице среди женских имен бросаются в глаза - Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея, среди мужских - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

На Черкащине зафиксировали такие  редкие имена: Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона,  Брайан, Граф, Исай и Нелей.

В Киевской области редкими именами определили Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян, Орияна, Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

Как украинцы называют своих детей: популярные имена 2019 года

В ведомстве напомнили, что в Центральном управлении Минюста, как и по всей Украине, действует услуга по выдаче свидетельства о рождении ребенка непосредственно в роддоме. Сейчас родителям не нужно бегать по учреждениям, чтобы получить свидетельство о рождении. Все это можно сделать прямо в роддоме.

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Минюст, Александр, Имена, Марк, Варвара, Соломия, Матвей.
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