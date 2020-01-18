Консул навестил "украинского диверсанта" Дудку в России

Новости Украины:Исполняющий обязанности генерального консула Украины посетил в колонии крымчанина Дудку, незаконно осужденного по "делу украинских диверсантов".

Украинский консул посетил в колонии осужденного в оккупированном Севастополе по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудку.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил осужденного в оккупированном Севастополе по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудку в колонии №11 Ставропольского края России", - говорится в сообщении.

Малышевский рассказал, что Дудка прибыл в колонию №11 накануне Нового года - 29 декабря.

"10 дней пробыл в карантине. Рассказывал, что в колонии его поставили на диету. Иногда бывает "прыгает" давление, тонометр пока не отдали ", - отметил консул.

По его словам, заключенный в РФ украинец часто посещает церковь на территории колонии.

"Говорит, что очень скучает по внучке, передает всем привет: родственникам, правозащитникам в Киеве, бывшему политзаключенному Евгению Панову", - добавил Малышевский.

Как известсно, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в аннексированном Крыму по заказу украинской разведки.

Севастопольский городской суд 4 апреля этого года приговорил Дудку и Бессарабова до 14 лет тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф. Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабову