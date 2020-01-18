Влияния не прибавится: в Нацгвардии сделали заявление

Новости Украины:Национальная гвардия Украины отрицает данные о расширении ее полномочий в разведке.

Сообщение центра противодействия коррупции о расширении возможностей подразделений Национальной гвардии Украины в проведении разведывательных мероприятий основываются на поверхностном изучении проекта закона №2412-п "О разведке" и являются ложными.

Об этом сообщает единый портал органов системы МВД Украины.

"Ложные сообщения Центра противодействия коррупции о расширении возможностей подразделений Национальной гвардии Украины в проведении разведывательных мероприятий, основанные на поверхностном и не профессиональном изучении законопроекта реестр. №2412-р, который был подготовлен и представлен Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по поручению Верховной Рады Украины от 12 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно законопроекту №2412-д, Национальная гвардия Украины не имеет права быть органом разведки. Впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач. А также, в пределах определенных законодательством полномочий, осуществлять разведывательную деятельность в районе ООС.

"Относительно версий о возможности произвола и неограниченного использования Национальной гвардией Украины полномочий, которые предусмотрены для нее законопроектом 2412-д сообщаем, что в соответствии с частью второй статьи 9 законопроекта определено, что "подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины, что в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины", что делает невозможным осуществление любых мероприятий, не касающихся выполнения задач определенных Законом Украины "О Национальной гвардии Украины", - подчеркнули в МВД.

Также отдельно добавили, что частью второй статьи 19 Конституции Украины определено, что "Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины".

Отмечается, что на сегодняшний день разведка является неотделимым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление НГУ этих функций позволяет эффективнее использовать подразделения Нацгвардии в зоне Операции объединенных сил и сохранить жизнь личного состава.