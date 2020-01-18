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Крещение Господне 2020: обряды ритуального омовения и традиции праздника

Крещение Господне 2020: обряды ритуального омовения и традиции праздника
14:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:День Крещения Господнего, который будем отмечать 19 января - один из самых главных христианских праздников.

Крещение считается днем, когда во всех водоемах вода обретает целебные свойства и сохраняет их целый год. Так, на Крещение принято святить воду и купаться в проруби. История праздника Праздник Крещения установлен в память о крещении Иисуса Христа в Иордане.

В Новом Завете написано, что тридцатилетний Иисус пришел из Назарета к реке Иордан и принял Крещение от Иоанна Крестителя. Когда Иисус зашел в воду, чтобы окреститься, к Нему на плечо сел голубь - земное воплощение Духа Святого, а с небес раздался Глас, произнесший "Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!" Так подтвердилось Божественное происхождение Христа.

Крещение или погружение в воду - обряд очень и очень древний, возникший задолго по появления христианства. Изначально совершать ритуальное омовение необходимо было после совершения греха - вода, особенно проточная, речная, смывала скверну. И обряд, проводимый Иоанном Крестителем, как раз и был таким - очистительным. Заходить в воду следовало со словами покаяния, с желанием очиститься от совершенных грехов. После крещения Иисуса обряд поменял свое значение - теперь он полностью очищает душу человека, спасает и возвышает ее, снимает с нее первородный грех. Крещение - символ вступления в новую жизнь, символ нового рождения.

Народные приметы на Крещение Господне 2020
Народные приметы на Крещение Господне 2020Читать полностью

По преданию, в ночь накануне праздника вода приобретает особую силу - она становится целебной, даря здоровье и очищая от скверны, сглазов, дурных помыслов и желаний. На этом веровании и основана традиция купания в проруби - Иордани. В городах, стоящих вдоль рек и озер, перед праздником во льду прорубается полынья, часто в форме православного креста, а над ней ставят большой ледяной крест. Затем представитель церкви освящает воду. И при помощи городских властей и церкви на этом месте организуется "купание" - все желающие могут зайти в воду и трижды окунуться с головой, прося при этом благословения.

Раньше было принято у креста ставить еще ледяной престол - и обливать их квасом, чтобы конструкция окрасилась в красный. Также их украшали аркой веток хвои - делали "царские врата". После службы в церкви - верующие шли на речку к кресту. Впереди несли церковный крест и хоругви, за хором, поющим "Глас Господа", шел священник, а за ним - уже весь люд. У креста процессия останавливалась и становилась большим кругом. После недолгой службы священник трижды окунал крест в прорубь и читал молитву.

До сих пор принято заходить в воду после того, как священник прочитал над водой молитву. Тем, кто окунается в прорубь, также рекомендуется креститься и читать про себя молитвы. Суть обряда в том, что верующие идут за Христом Спасителем, делая свой выбор совершенно добровольно.

Крещение Господне 2020: поздравления в стихах и открытках

Вода с Крещения не портится, не имеет запаха и может храниться в течение года - этот факт до сих пор ставить в тупик науку. Освященную воду принято давать больным - как физически, так и с психическими отклонениями. Традиционно люди ходят в церковь утром 19 января и набирают воду из церковного колодца.

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