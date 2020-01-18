Россия не довольна законом Украины о среднем образовании

Новости Украины:В МИД РФ назвали принятый Верховной Радой закон о среднем образовании насильственным.

Россия призывает ООН, ОБСЕ и Совет Европы оценить украинский закон о среднем образовании. В Москве называют его дискриминационным. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает Hromadske.

В заявлении говорится, что не смотря на претензии Венецианской комиссии, украинская сторона не провела консультации с национальными меньшинами. Русский язык продолжает подвергаться двойной дискриминации.

В МИД Российской Федерации говорят, что Киев идет путем насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств.

Закон о среднем образовании был принят 16 января. Он предусматривает, что государственный язык, является языком обучения в школах. В тоже время, представители коренных народов будут иметь возможность изучать свой родной язык вместе с украинским, как в прочем и представители нацменшин.

Напомним, в Украине проведут опрос бизнеса о приоритетных инновационных разработках.