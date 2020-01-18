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Россия не довольна законом Украины о среднем образовании

Россия не довольна законом Украины о среднем образовании
16:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В МИД РФ назвали принятый Верховной Радой закон о среднем образовании насильственным.

Россия призывает ООН, ОБСЕ и Совет Европы оценить украинский закон о среднем образовании. В Москве называют его дискриминационным. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает Hromadske.

В заявлении говорится, что не смотря на претензии Венецианской комиссии, украинская сторона не провела консультации с национальными меньшинами. Русский язык продолжает подвергаться двойной дискриминации. 

В МИД Российской Федерации говорят, что Киев идет путем насильственной украинизации,  ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств. 

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Закон о среднем образовании был принят 16 января. Он предусматривает, что государственный язык, является языком обучения в школах. В тоже время, представители коренных народов будут иметь возможность изучать свой родной язык вместе с украинским, как в прочем и представители нацменшин.

Напомним, в Украине проведут опрос бизнеса о приоритетных инновационных разработках.

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Украина, Россия, Закон, Закон о среднем образовании.
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