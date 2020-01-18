Авиакатастрофа в Тегеране: борт с телами погибших украинцев прибудет в воскресенье

Новости Украины:Борт с телами погибших в сбитом под Тегераном самолете прибудет в "Борисполь" около 11:00 в воскресенье, через час начнется церемония прощания.

Борт с телами украинцев, погибших в результате катастрофы сбитого в Тегеране 8 января самолета авиакомпании МАУ, прибудет в аэропорт "Борисполь" около 11:00 воскресенья, 19 января, и через час начнется церемония прощания с погибшими.

"Борт ожидают завтра к 11:00 и с 12:00 начнется прощание", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента Украины.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

МВД Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших для идентификации тел и возвращения их в Киев.