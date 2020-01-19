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В прорубь нырнуть не получится: какая погода ждет украинцев на Крещение Господне

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В прорубь нырнуть не получится: какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
07:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В воскресенье на всей территории Украины ожидается облачная погода без осадков, в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

В Украине в ближайшие дни будет сухо, ночью и утром туман, днем температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

"19 января переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, местами изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах до 13° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киеве и области сегодня без осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла. На Киевщине ночью и утром местами туман, изморозь. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Погода 19 января. Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 19 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +1...+3
  • Львов – +2...+4
  • Ивано-Франковск – +0...+2
  • Тернополь – +0...+2
  • Черновцы – +1...+3
  • Хмельницкий – +0...+2
  • Луцк – +0...+2
  • Ровно – +0...+2
  • Житомир – +0...+2
  • Винница – +0...+2
  • Одесса – +2...+4
  • Николаев – +2...+4
  • Херсон – +2...+4
  • Симферополь – +2...+4
  • Кропивницкий – +0...+2
  • Черкассы – +0...+2
  • Чернигов – +0...+2
  • Сумы – +0...+2
  • Полтава – +0...+2
  • Днепр – +1...+3
  • Запорожье – +2...+4
  • Донецк – +0...+2
  • Луганск – +0...+2
  • Харьков – +0...+2
  • Киев – 0...+2

20-21 января в Украине также без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер 20 января переменных направлений, 3-8 м/с, 21 января преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах до 10° мороза; днем 0-5° тепла.

 

Погода 20 января. Фото: meteo.gov.ua

В Киеве и области в эти дни синоптики прогнозируют ночью и утром местами туман. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Погода 21 января. Фото: meteo.gov.ua

В Украине 22 января ночью без осадков, днем, кроме юга, небольшой снег с дождем; температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-6° тепла. 23 января пройдет небольшой снег, температура на протяжении суток от 3° мороза до 3° тепла. В Карпатах 22-23 января ночью 5-10° мороза; днем 1-6° мороза.

Погода 22 января. Фото: meteo.gov.ua

В Киеве и области 22 января ночью без осадков, днем небольшой снег с дождем; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

23 января ожидается небольшой снег, температура в течение суток около 0°.

Погода 23 января. Фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Дождь, Туман, Синоптики, Прогноз погоды.
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