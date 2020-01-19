"Нет альтернативы": в Нацсовете рассказали, зачем Украине русскоязычный канал

Новости Украины:Украине нужен русскоязычный телеканал для вещания на Западе и в РФ.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский отметил необходимость создания в Украине русскоязычного телеканала, вещающего для западных государств и России.

Об этом он заявил в эфире программы "PRIME:Ференс" на телеканале ATR.

"Украине нужны несколько программ государственного иновещания. Действительно, нужен русскоязычный канал, потому что русскоязычных людей в мире очень много. Они есть и в США, и в Канаде, и в других странах. <...> Нам нужен русскоязычный канал, который будет транслировать украинскую повестку дня для русскоязычных. Потому что русскоязычные в Германии, Италии или России смотрят российское телевидение. Альтернативы этому, в принципе, нет. Есть телеканал "Настоящее время", финансирующийся с госбюджета США, — он один такой. <...> Мы должны информировать этих людей о том, что происходит в Украине и мы должны давать украинский взгляд на события, происходящие за пределами Украины", — заявил Костинский.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что уже в феврале на базе UA TV будет создан телеканал, вещающий на временно оккупированные территории.

По словам Бородянского, этот канал будет вещать только на временно оккупированных территориях и использовать как русский, так и украинский язык.