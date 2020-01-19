Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Итоги дня 18 января: Порошенко опять вызвали в ГБР, зарплаты министров и подарок Зеленскому
Итоги дня 18 января: Порошенко опять вызвали в ГБР, зарплаты министров и подарок Зеленскому
Жесткие сутки для ВСУ: на Донбассе погиб военнослужащий, десять раненых
Жесткие сутки для ВСУ: на Донбассе погиб военнослужащий
Макгрегор избил Серроне в главном бою UFC 246 (Видео)
Макгрегор избил Серроне в главном бою UFC 246 (Видео)
19 января - приметы и обряды в Крещение Господне
19 января - приметы и обряды в Крещение Господне

"Нет альтернативы": в Нацсовете рассказали, зачем Украине русскоязычный канал

"Нет альтернативы": в Нацсовете рассказали, зачем Украине русскоязычный канал
07:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Украине нужен русскоязычный телеканал для вещания на Западе и в РФ.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский отметил необходимость создания в Украине русскоязычного телеканала, вещающего для западных государств и России.

Об этом он заявил в эфире программы "PRIME:Ференс" на телеканале ATR.

"Украине нужны несколько программ государственного иновещания. Действительно, нужен русскоязычный канал, потому что русскоязычных людей в мире очень много. Они есть и в США, и в Канаде, и в других странах. <...> Нам нужен русскоязычный канал, который будет транслировать украинскую повестку дня для русскоязычных. Потому что русскоязычные в Германии, Италии или России смотрят российское телевидение. Альтернативы этому, в принципе, нет. Есть телеканал "Настоящее время", финансирующийся с госбюджета США, — он один такой. <...> Мы должны информировать этих людей о том, что происходит в Украине и мы должны давать украинский взгляд на события, происходящие за пределами Украины", — заявил Костинский.

Только государственный язык: в Нацсовете вводят новые правила рекламы

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что уже в феврале на базе UA TV будет создан телеканал, вещающий на временно оккупированные территории.

По словам Бородянского, этот канал будет вещать только на временно оккупированных территориях и использовать как русский, так и украинский язык.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телевидение, Нацсовет, Сергей Костинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
04 Самые теплые поздравления с Крещенским сочельником 2020
05 Дети из "украинского Нью-Йорка" прислали подарок Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обстрел военного лагеря в Йемене: число жертв возросло
Обстрел военного лагеря в Йемене: число жертв возросло
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе
В прорубь нырнуть не получится: какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
Какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи
Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь