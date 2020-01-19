"Наши ангелы заслуживают особого приветствия дома": в МАУ призвали почтить погибших в Иране украинцев

Новости Украины:В МАУ призвали украинцев почтить погибших соотечественников.

Президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне призвал украинцев объединиться и сегодня почтить погибших в Иране соотечественников - "в 11:00, где бы вы ни были, нажмите автомобильный сигнал". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой. Родная земля, близкие и семьи видимо еще никогда не ждали их с таким замиранием сердец. Последний прилет и впереди вечный покой...", - написал Дыхне.

По его словам, это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных соотечественников.

"Наши ангелы заслуживают особого приветствия дома. Предлагаю 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы вы ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами ... потерянными в небе Ирана" , - написал Дыхне.

Он также призвал присоединиться к почетной "страже" на "прилете" экипажа PS 752.

"... посигнальте. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома...", - добавил Дыхне.

Напомним, тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, планируют доставить в Киев 19 января.