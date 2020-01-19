Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
В "Борисполе" проходит церемония прощания с погибшими в Иране украинцами: видео
В "Борисполе" проходит церемония прощания с погибшими в Иране украинцами: видео
Крещение Господне: ГСЧС напоминает о правилах безопасного купания
Крещение Господне: ГСЧС напоминает о правилах безопасного купания
Макгрегор избил Серроне в главном бою UFC 246 (Видео)
Макгрегор избил Серроне в главном бою UFC 246 (Видео)
С Крещением Господним 2020! Обычаи и народные приметы праздника
С Крещением Господним 2020! Обычаи и народные приметы праздника

Авиакатастрофа в Иране: самолет с телами погибших уже в Украине

Авиакатастрофа в Иране: самолет с телами погибших уже в Украине
10:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Самолет с телами погибших в Иране украинцев на борту пересек государственную границу Украины.

Самолет с телами погибших во время авиакатастрофы в Иране пересек государственную границу Украины.

"Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины с телами погибших в тегеранской катастрофе пассажиров и экипажа рейса PS752 пересек украинскую границу и направляется в Борисполь", - сообщает Бригада транспортной авиации в соцсети Facebook.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

"Наши ангелы заслуживают особого приветствия дома": в МАУ призвали почтить погибших в Иране украинцев

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

МВД Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших для идентификации тел и возвращения их в Киев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Борисполь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
04 Самые теплые поздравления с Крещенским сочельником 2020
05 Крещенский сочельник 2020: душевные поздравления для вашей семьи и друзей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В КНДР сменился глава МИД
В КНДР сменился глава МИД
Итоги дня 18 января: Порошенко опять вызвали в ГБР, зарплаты министров и подарок Зеленскому
Итоги дня 18 января
В прорубь нырнуть не получится: какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
Какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 20 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 20 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь