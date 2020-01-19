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В Украине резко выросла безработица

В Украине резко выросла безработица
13:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В декабре прошлого года количество безработных увеличилось на 50 тысяч.

Госстат сообщает об увеличении количества безработных украинцев. Так по их информации в декабре прошлого года количество безработных увеличилось на 50 тысяч. Количество вакансий в декабре сократилось до 59 тыс., а количество человек на одну вакансию выросло до 6. В ноябре 2019 года он составлял 4 человека.

Из 338,2 тыс. безработных в декабре прошлого года 177,3 тыс. – женщины, мужчин – 160,9 тыс.. Большинство безработных в последнем месяце 2019-го традиционно в городе – 176 тыс.

В Госстате заявили, что количество безработных и количество вакансий находится в обратной зависимости. Там видят две причины происходящего: либо предприятия начали чаще закрываться (люди увольняются а новые вакансии не открываются), либо люди начали чаще регистрироваться как безработные. 

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Как сообщалось ранее, Украине нужен русскоязычный телеканал для вещания на Западе и в РФ.

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Безработица, Госстат, Госсударственная служба занятости.
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