Баканов назвал расследование катастрофы самолета МАУ приоритетом для СБУ

Новости Украины:Для СБУ расследование катастрофы украинского лайнера в Иране является приоритетом.

Глава СБУ Иван Баканов заявляет о приоритетности расследования катастрофы самолета "МАУ" в Иране для ведомства, сообщается на официальном сайте спецслужбы, он заявил о приоритетности расследования трагедии для ведомства.

"8 января 2020 стало черным днем в истории Украины и всего мира… Общество требует ответов относительно действительных причин этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследование и установления причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом", - сказал Баканов.

"Украинцы должны чувствовать себя защищенными в каждом уголке мира, независимо от обстоятельств. Это вопрос коллективной безопасности, безопасности страны и каждого из нас. И все страны должны работать вместе, чтобы минимизировать в будущем даже теоретический риск повторения подобных ужасных трагедий", - подчеркнул глава СБУ.

«Для СБУ розслідування та встановлення причинно-наслідкового ланцюгу подій цієї катастрофи є пріоритетом», - наголосив Голова СБУ Іван Баканов на церемонії вшанування памяті загиблих внаслідок катастрофи літака «МАУ» в Іраніhttps://t.co/xtS4hCYCVt pic.twitter.com/jE1rs2Rvyq — СБ України (@ServiceSsu) January 19, 2020

Баканов принял участие в церемонии прощання с украинскими гражданами, погибшими в результате катастрофы самолета. На церемонии присутствовало также высшее руководство страны.