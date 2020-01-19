Авиакатастрофа в Иране: Зеленский и Гончарук выразили соболезнования семьям погибших

Новости Украины:Руководство государства выразило соболезнования семьям и близким жертв катастрофы в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис Президента выразили искренние соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе в Иране.

Об этом сообщает ОП.

"Тела украинцев, трагически погибших в Тегеране в результате сбивания самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис Президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Вечная память!", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице в Facebook отметил, что сегодня с болью и скорбью вся страна прощается с погибшими украинцами в авиакатастрофе в Иране.

"Невосполнимая потеря. Вечная память", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что самолет, доставивший на родину останки погибших, в 11:00 приземлился в "Борисполе". Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами. В аэропорту при этом присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Алексей Гончарук, представители Офиса Президента, правительства, руководство компании МАУ.

Затем траурный кортеж направился к терминалу В, где его встретили работники сферы гражданской авиации.

Церемония почтения памяти украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ будет продолжаться в терминале В Международного аэропорта "Борисполь" до 19 часов.

Как сообщалось ранее, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". 11 января Иран признал, что пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

На борту самолета находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев, в частности, пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова и девять членов экипажа - пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.

16 января стало известно, что завершилась идентификация тел погибших украинцев - эксперты МВД получили ДНК-профили останков всех 11-ти человек.

Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.