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Воскресенье, 19.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский и Гончарук выразили соболезнования семьям погибших
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский и Гончарук выразили соболезнования семьям погибших
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Авиакатастрофа в Иране: Зеленский и Гончарук выразили соболезнования семьям погибших

Авиакатастрофа в Иране: Зеленский и Гончарук выразили соболезнования семьям погибших
14:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Руководство государства выразило соболезнования семьям и близким жертв катастрофы в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис Президента выразили искренние соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе в Иране.

Об этом сообщает ОП.

"Тела украинцев, трагически погибших в Тегеране в результате сбивания самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис Президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Вечная память!", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице в Facebook отметил, что сегодня с болью и скорбью вся страна прощается с погибшими украинцами в авиакатастрофе в Иране.

"Невосполнимая потеря. Вечная память", - добавил премьер.

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Ранее сообщалось, что самолет, доставивший на родину останки погибших, в 11:00 приземлился в "Борисполе". Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами. В аэропорту при этом присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Алексей Гончарук, представители Офиса Президента, правительства, руководство компании МАУ.

Затем траурный кортеж направился к терминалу В, где его встретили работники сферы гражданской авиации.

Церемония почтения памяти украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ будет продолжаться в терминале В Международного аэропорта "Борисполь" до 19 часов.

Как сообщалось ранее, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". 11 января Иран признал, что пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

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На борту самолета находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев, в частности, пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова и девять членов экипажа - пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.

16 января стало известно, что завершилась идентификация тел погибших украинцев - эксперты МВД получили ДНК-профили останков всех 11-ти человек.

Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук.
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