Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели

Новости Украины:В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода без осадков, в понедельник утром туман.

В ближайшие сутки, 20 января, в Украине сохранится погода с туманами и температурой выше климатической нормы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник - без осадков. Ночью и утром местами туман.

Карта осадков 20 января

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Карта ветров 20 января

Прогноз погоды на понедельник, 20 января, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4, переменная облачность

Львов – +1...+3, переменная облачность

Ивано-Франковск – +0...+2, переменная облачность

Тернополь – 0...+2, переменная облачность

Черновцы – +1...+3, переменная облачность

Хмельницкий – 0...+2, переменная облачность

Луцк – +1...+3, переменная облачность

Ровно – +1...+3, переменная облачность

Житомир – 0...+2, переменная облачность

Винница – 0...+2, переменная облачность

Одесса – 0...+2, переменная облачность

Николаев – 0...+2, переменная облачность

Херсон – 0...+2, переменная облачность

Симферополь – +1...+3, переменная облачность

Кропивницкий – -1...+1, переменная облачность

Черкассы – 0...+2, переменная облачность

Чернигов – -1...+1, переменная облачность

Сумы – -1...+1, переменная облачность

Полтава – 0...+2, переменная облачность

Днепр – -1...+1, переменная облачность

Запорожье – -1...+1, переменная облачность

Донецк – -1...+1, переменная облачность

Луганск – -1...+1, переменная облачность

Харьков – 0...+2, переменная облачность

Киев – -1...+1, переменная облачность

Погода 20 января

Температура воздуха ночью 1-6°, в Карпатах до 10° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 января самая высокая температура воздуха днём была зафиксирована на отметке 6,1 градусов выше ноля в 1952 году, а самая низкая ночью – на отметке 26,5 градусов мороза в 1907 и 2006 годах.

Погода 21 января

Во вторник, 21 января, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах до 9° мороза; днем 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.