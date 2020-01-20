Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели

В ближайшие сутки, 20 января, в Украине сохранится погода с туманами и температурой выше климатической нормы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник - без осадков. Ночью и утром местами туман.
Карта осадков 20 января
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Карта ветров 20 января
Прогноз погоды на понедельник, 20 января, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4, переменная облачность
Львов – +1...+3, переменная облачность
Ивано-Франковск – +0...+2, переменная облачность
Тернополь – 0...+2, переменная облачность
Черновцы – +1...+3, переменная облачность
Хмельницкий – 0...+2, переменная облачность
Луцк – +1...+3, переменная облачность
Ровно – +1...+3, переменная облачность
Житомир – 0...+2, переменная облачность
Винница – 0...+2, переменная облачность
Одесса – 0...+2, переменная облачность
Николаев – 0...+2, переменная облачность
Херсон – 0...+2, переменная облачность
Симферополь – +1...+3, переменная облачность
Кропивницкий – -1...+1, переменная облачность
Черкассы – 0...+2, переменная облачность
Чернигов – -1...+1, переменная облачность
Сумы – -1...+1, переменная облачность
Полтава – 0...+2, переменная облачность
Днепр – -1...+1, переменная облачность
Запорожье – -1...+1, переменная облачность
Донецк – -1...+1, переменная облачность
Луганск – -1...+1, переменная облачность
Харьков – 0...+2, переменная облачность
Киев – -1...+1, переменная облачность
Погода 20 января
Температура воздуха ночью 1-6°, в Карпатах до 10° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 2-4° мороза, днем около 0°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 января самая высокая температура воздуха днём была зафиксирована на отметке 6,1 градусов выше ноля в 1952 году, а самая низкая ночью – на отметке 26,5 градусов мороза в 1907 и 2006 годах.
Погода 21 января
Во вторник, 21 января, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах до 9° мороза; днем 0-5° тепла.
В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.