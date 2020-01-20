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Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели

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Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода без осадков, в понедельник утром туман.

В ближайшие сутки, 20 января, в Украине сохранится погода с туманами и температурой выше климатической нормы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник - без осадков. Ночью и утром местами туман.

Карта осадков 20 января

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Карта ветров 20 января 

Прогноз погоды на понедельник, 20 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +2...+4, переменная облачность

  • Львов – +1...+3, переменная облачность

  • Ивано-Франковск – +0...+2, переменная облачность

  • Тернополь – 0...+2, переменная облачность

  • Черновцы – +1...+3, переменная облачность

  • Хмельницкий – 0...+2, переменная облачность

  • Луцк – +1...+3, переменная облачность

  • Ровно – +1...+3, переменная облачность

  • Житомир – 0...+2, переменная облачность

  • Винница – 0...+2, переменная облачность

  • Одесса – 0...+2, переменная облачность

  • Николаев – 0...+2, переменная облачность

  • Херсон – 0...+2, переменная облачность

  • Симферополь – +1...+3, переменная облачность

  • Кропивницкий – -1...+1, переменная облачность

  • Черкассы – 0...+2, переменная облачность

  • Чернигов – -1...+1, переменная облачность

  • Сумы – -1...+1, переменная облачность

  • Полтава – 0...+2, переменная облачность

  • Днепр – -1...+1, переменная облачность

  • Запорожье – -1...+1, переменная облачность

  • Донецк – -1...+1, переменная облачность

  • Луганск – -1...+1, переменная облачность

  • Харьков – 0...+2, переменная облачность

  • Киев – -1...+1, переменная облачность

Погода 20 января 

Температура воздуха ночью 1-6°, в Карпатах до 10° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 января самая высокая температура воздуха днём была зафиксирована на отметке 6,1 градусов выше ноля в 1952 году, а самая низкая ночью – на отметке 26,5 градусов мороза в 1907 и 2006 годах.

Погода 21 января 

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 20 января

Во вторник, 21 января, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах до 9° мороза; днем 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Прогноз погоды, 20 января.
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