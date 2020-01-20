20 января - приметы и обряды на Ивана Крестителя

Новости Украины:20 января в Украине и во всем мире отмечают собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В церковном календаре 20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе день прозвали Иваном Бражником.

Иоанна на Руси считали покровителем сельского хозяйства. Ещё ему молились об избавлении от головной боли. В народе говорили, что в этот день перезимье о весне весть подает. Хоть за окном и трещит мороз, дует сильный ветер и идет снег, до весны уже осталось не так много времени.

В народном календаре славян эта дата получила разные названия:

Перезимье;

Зимний свадебник;

Иван Бражник;

Иванов день;

Раннее Крещенье.

20 января с утра, прежде чем сесть за стол, пили Крещенскую воду из проруби. В некоторых местах этот день считали праздничным, потому никакой работы не выполняли. В других селениях после обеда женщины начинали посиделки с работой.

Второе название этого праздника – Ленивый день. Запрещалось делать всякую тяжелую работу. А вот устраивать веселые посиделки с такими занятиями как шитье, прядение, починка вещей, – самое то на этот праздник.

Посещение Храмов тоже было особым ритуалом. Туда шли, чтобы купить крест. Если вы купили крест – то порадовали Ангела-хранителя. Крестик, купленный на Иоанна Предтечи, охранял и защищал своего хозяина от напастей и беды.

Народные приметы:

Если эхо далеко слышно, то ожидается мороз.

Если над водой туман, то в этом году будет хороший урожай хлеба.

Ясная погода – к засушливому лету.

Снежная и пасмурная погода обещает богатый урожай.

Если дует южный ветер, лето будет суровое.

Если снег идет, то идти ему на протяжении всей Масленицы.

Яркое солнце в полдень – к ранней весне.

В этот день принято было сватовство и свадьбы. К ним в старину подходили очень осторожно, поскольку считалось, что на них может явиться нечистая сил. Следовательно в этот день длились гулянья.