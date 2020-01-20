20 января - приметы и обряды на Ивана Крестителя

В церковном календаре 20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе день прозвали Иваном Бражником.
Иоанна на Руси считали покровителем сельского хозяйства. Ещё ему молились об избавлении от головной боли. В народе говорили, что в этот день перезимье о весне весть подает. Хоть за окном и трещит мороз, дует сильный ветер и идет снег, до весны уже осталось не так много времени.
В народном календаре славян эта дата получила разные названия:
Перезимье;
Зимний свадебник;
Иван Бражник;
Иванов день;
Раннее Крещенье.
20 января с утра, прежде чем сесть за стол, пили Крещенскую воду из проруби. В некоторых местах этот день считали праздничным, потому никакой работы не выполняли. В других селениях после обеда женщины начинали посиделки с работой.
Второе название этого праздника – Ленивый день. Запрещалось делать всякую тяжелую работу. А вот устраивать веселые посиделки с такими занятиями как шитье, прядение, починка вещей, – самое то на этот праздник.
Посещение Храмов тоже было особым ритуалом. Туда шли, чтобы купить крест. Если вы купили крест – то порадовали Ангела-хранителя. Крестик, купленный на Иоанна Предтечи, охранял и защищал своего хозяина от напастей и беды.
Народные приметы:
Если эхо далеко слышно, то ожидается мороз.
Если над водой туман, то в этом году будет хороший урожай хлеба.
Ясная погода – к засушливому лету.
Снежная и пасмурная погода обещает богатый урожай.
Если дует южный ветер, лето будет суровое.
Если снег идет, то идти ему на протяжении всей Масленицы.
Яркое солнце в полдень – к ранней весне.
В этот день принято было сватовство и свадьбы. К ним в старину подходили очень осторожно, поскольку считалось, что на них может явиться нечистая сил. Следовательно в этот день длились гулянья.