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20 января - приметы и обряды на Ивана Крестителя
20 января - приметы и обряды на Ивана Крестителя

20 января - приметы и обряды на Ивана Крестителя

20 января - приметы и обряды на Ивана Крестителя
08:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:20 января в Украине и во всем мире отмечают собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В церковном календаре 20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе день прозвали Иваном Бражником.

Иоанна на Руси считали покровителем сельского хозяйства. Ещё ему молились об избавлении от головной боли. В народе говорили, что в этот день перезимье о весне весть подает. Хоть за окном и трещит мороз, дует сильный ветер и идет снег, до весны уже осталось не так много времени.

В народном календаре славян эта дата получила разные названия:

  • Перезимье;

  • Зимний свадебник;

  • Иван Бражник;

  • Иванов день;

  • Раннее Крещенье.

20 января с утра, прежде чем сесть за стол, пили Крещенскую воду из проруби. В некоторых местах этот день считали праздничным, потому никакой работы не выполняли. В других селениях после обеда женщины начинали посиделки с работой.

Второе название этого праздника – Ленивый день. Запрещалось делать всякую тяжелую работу. А вот устраивать веселые посиделки с такими занятиями как шитье, прядение, починка вещей, – самое то на этот праздник.

Посещение Храмов тоже было особым ритуалом. Туда шли, чтобы купить крест. Если вы купили крест – то порадовали Ангела-хранителя. Крестик, купленный на Иоанна Предтечи, охранял и защищал своего хозяина от напастей и беды.

Народные приметы:

  • Если эхо далеко слышно, то ожидается мороз.

  • Если над водой туман, то в этом году будет хороший урожай хлеба.

  • Ясная погода – к засушливому лету.

  • Снежная и пасмурная погода обещает богатый урожай.

  • Если дует южный ветер, лето будет суровое.

  • Если снег идет, то идти ему на протяжении всей Масленицы.

  • Яркое солнце в полдень – к ранней весне.

Знаменательные события в истории: 20 января 2020 года

В этот день принято было сватовство и свадьбы. К ним в старину подходили очень осторожно, поскольку считалось, что на них может явиться нечистая сил. Следовательно в этот день длились гулянья.

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