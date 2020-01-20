Скачать
Понедельник, 20.01.2020
Зеленский об "украинском деле" Трампа: Я не делал ничего противозаконного
Зеленский об "украинском деле" Трампа: Я не делал ничего противозаконного
Гончарук: Новые назначения и кадровые изменения будут (Видео)
Гончарук: Новые назначения и кадровые изменения будут (Видео)
"Веселый парень": Макгрегор ответил на вызов Мейвезера
"Веселый парень": Макгрегор ответил на вызов Мейвезера
20 января - приметы и обряды на Ивана Крестителя
20 января - приметы и обряды на Ивана Крестителя

Новосад о реформах в русскоязычных школах: Важно подготовить учителей

Новосад о реформах в русскоязычных школах: Важно подготовить учителей
09:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Министр образования рассказала, что учителя русскоязычных школ пройдут подготовку в связи с переходом на украинский язык преподавания.

Учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается на родном языке", - сообщила Новосад.

На уточняющий вопрос, не будет ли у детей, особенно в старших классах, проблем с изучением предметов со специфической терминологией, из-за резкого перехода с русского на украинский язык, министр отметила, что будет определенный адаптационный период, а по результатам первого года можно посмотреть, как это происходит, и, возможно, откорректировать учебные программы.

"Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка", - подчеркнула она.

Изучение украинского языка по-новому: В МОН рассказали о принятом законе

Что касается того, почему Украина для русского языка не отсрочила переходной период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года, как для языков Европейского Союза, Новосад отметила, что в первую очередь это было аргументировано близостью языков. По словам министра, для детей, обучающихся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем для детей, которые, например, учатся на венгерском языке, поскольку русский и украинский язык относятся к одной языковой группе и в русскоязычной среде украинский язык в той или иной мере всегда присутствует.

"Это среда, в которой украинский язык слышат. Поэтому для них этот переход будет менее болезненным и менее сложным", - уверена министр.

Как сообщалось, с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобразования, МОН, Анна Новосад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда статус полностью заслужен: самая красивая высокогорная дорога в мире (Фото)
02 Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
03 Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире
04 Фанаты раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги "Пламя и кровь"
05 Чистота сознания и светлый ум: главные принципы правильного питания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
Ситуация на фронте: погиб украинский военный
Ситуация на фронте: погиб украинский военный
Курс валют 20 января: гривна продолжает дешеветь
Курс валют 20 января: гривна продолжает дешеветь
В форме бабочки: создана молекула, которая меняет цвет при различных условиях
В форме бабочки: создана молекула, которая меняет цвет при различных условиях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь