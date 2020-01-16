Изучение украинского языка по-новому: В МОН рассказали о принятом законе

Новости Украины:МОН говорят, что новый закон о среднем образовании предполагает три модели изучения украинского языка.

Принятым сегодня новым законом о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Соответствующая статья нового закона была написана "по результатам многочисленных консультаций с представителями национальных меньшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии", пояснили в министерстве.

Итак, первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, которые не проживают в среде своего языка и не имеют государства, которое этот язык защищало бы и развивало. Прежде речь идет о крымских татарах.

Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 по 11 (12) класс наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке.

Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинской языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Как сообщалось ранее, сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла закон "О среднем образовании" (№ 0901). Закон поддержали 327 народных депутатов.

Среди прочего, законом предусмотрены педагогическая интернатура, контракты для директоров и учителей на пенсии, ученическое самоуправление, возможности для создания настоящей старшей профильной школы, возможность для учащихся выбирать свою образовательную траекторию, финансовая автономия школ, больше возможностей для профессионального роста и увеличение зарплат учителей.

Законом "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017года, определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучения на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.