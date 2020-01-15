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Кабмин намерен оградить детей от преступности

Кабмин намерен оградить детей от преступности
14:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Правительство одобрило законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные формирования.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который ужесточает ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду. Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования", - отметил премьер.

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По его словам, преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам - строгая ответственность", - отметил Гончарук.

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Законопроект, Кабмин, Алексей Гончарук.
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