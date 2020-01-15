Кабмин принял постановление о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией

Новости Украины:Украина будет сотрудничать с Саудовской Аравией в военной сфере.

Кабинет министров принял распоряжение о сотрудничестве в военной сфере с Саудовской Аравией.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

"Правительство приняло постановление о сотрудничестве в военной сфере с Саудовской Аравией", - написал он.

Как сказано в тексте распоряжения, Кабмин уполномочил министра обороны Андрея Загороднюка подписать соответствующее соглашение с правительством Королевства Саудовская Аравия.

Как сообщалось ранее, осенью 2017 года на то время президент Петр Порошенко заявлял, что Украина и Саудовская Аравия готовы подписать соглашение о сотрудничестве в секторе обороны и безопасности.