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Кабмин принял постановление о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией

Кабмин принял постановление о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией
13:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Украина будет сотрудничать с Саудовской Аравией в военной сфере.

Кабинет министров принял распоряжение о сотрудничестве в военной сфере с Саудовской Аравией.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

"Правительство приняло постановление о сотрудничестве в военной сфере с Саудовской Аравией", - написал он.

Как сказано в тексте распоряжения, Кабмин уполномочил министра обороны Андрея Загороднюка подписать соответствующее соглашение с правительством Королевства Саудовская Аравия.

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Как сообщалось ранее, осенью 2017 года на то время президент Петр Порошенко заявлял, что Украина и Саудовская Аравия готовы подписать соглашение о сотрудничестве в секторе обороны и безопасности.

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Все по теме:

Кабмин, Саудовская Аравия, Алексей Гончаренко, Андрей Загороднюк.
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