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Цифровизация образования: в МОН запустят реестры учителей и учеников

Цифровизация образования: в МОН запустят реестры учителей и учеников
10:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Анна Новосад поделилась, что вскоре в Украине появятся реестры учеников и учителей.

Министр образования и науки Анна Новосад анонсировала создание в Украине реестра учащихся учреждений среднего образования и реестра учителей.

"Я считаю, что принцип доступности начального образования в привязке к месту жительства себя оправдывает. Мы, безусловно, это будем делать и в дальнейшем. Закон, который недавно приняла Рада, узаконивает этот подход", - сказала Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметила, что понимает, что этот принцип всегда будет подвергаться дискредитации в условиях нехватки школ в крупных городах, "вакханалии" с точки зрения регистрации места жительства, а также отсутствия достоверных реестров учеников.

"На первые два тезиса Министерству образования повлиять реально сложно, потому что это не входит в компетенцию нашего ведомства. Мы можем повлиять на третье. Мы поняли, что, развивая систему сбора статистики, мы, наконец, должны подойти к созданию реестра учеников среднего образования. Также критически важно создать реестр учителей", - заявила Новосад.

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По ее словам, в 2020 году Минобразования в тестовом режиме запустило новую систему сбора статистики и к этой системе намерено построить модуль по реестру учеников и учителей. "Сейчас над этим начинаем работать, в первую очередь делаем техническое задание и ищем деньги", - рассказала министр.

Среди прочего, Новосад отметила, что данный реестр будет в том числе использоваться для жеребьевки при зачислении детей в школу.

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Минобразования, МОН, Анна Новосад.
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