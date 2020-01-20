Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 января

Новости Украины:По уверению наших предков, этот день славился метелями, вьюгами и буранами.

Дата 21 января в народном календаре восточных славян получила название Емельян – накрути буран, Емельяны Перезимники или Василисы зимние.

В это время окончательно прощались со Святками. На Руси до обеда не работали, а во второй половине дня брались за дела. Украинцы считали, что работать в этот день грех, поэтому делали себе выходной. Женщины после 21 января могли вернуться к ткачеству и прядению. В знак этого украшали прялки, с которыми обходили всё село.

Так как утром в эту дату запрещается работать, то существует давняя традиция ходить друг к другу в гости, приносить с собой подарки, угощения и за шумным застольем рассказывать интересные и веселые истории.

Тот, кто на Емельяна заболел, согласно народным поверьям, очень быстро поправится.

В этот день было принято приглашать в гости кумовьев и угощать их. Считалось, что это принесёт крепкое здоровье крестнику.

Народные приметы:

По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.

По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.

Если 21 января метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что вьюга на Емельянов день считается особенно опасной.

Окна в доме запотели – к оттепели.

Человек, заболевший в этот день – скоро поправится.

Если за окном мороз, то потеплеет нескоро.

Иней на стогах – к дождливому лету.

Человек, рождённый 21 января, отличается горячим нравом. В качестве талисмана ему подходит янтарь.