Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 января

Дата 21 января в народном календаре восточных славян получила название Емельян – накрути буран, Емельяны Перезимники или Василисы зимние.
В это время окончательно прощались со Святками. На Руси до обеда не работали, а во второй половине дня брались за дела. Украинцы считали, что работать в этот день грех, поэтому делали себе выходной. Женщины после 21 января могли вернуться к ткачеству и прядению. В знак этого украшали прялки, с которыми обходили всё село.
Так как утром в эту дату запрещается работать, то существует давняя традиция ходить друг к другу в гости, приносить с собой подарки, угощения и за шумным застольем рассказывать интересные и веселые истории.
Тот, кто на Емельяна заболел, согласно народным поверьям, очень быстро поправится.
В этот день было принято приглашать в гости кумовьев и угощать их. Считалось, что это принесёт крепкое здоровье крестнику.
Народные приметы:
По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.
По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.
Если 21 января метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что вьюга на Емельянов день считается особенно опасной.
Окна в доме запотели – к оттепели.
Человек, заболевший в этот день – скоро поправится.
Если за окном мороз, то потеплеет нескоро.
Иней на стогах – к дождливому лету.
Человек, рождённый 21 января, отличается горячим нравом. В качестве талисмана ему подходит янтарь.