Скалецкая отчиталась о состоянии подготовки программы медгарантий

Новости Украины:По словам министра, программа медгарантий содержит свыше 20 пакетов услуг.

Программа медицинских гарантий включает 27 пакетов медицинских услуг.

Об этом в интервью "Сегодня" сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"На сегодняшний день в программу медицинских гарантий включены 27 пакетов медуслуг - все, что предоставлялось и раньше, но средств выделили больше, чем в предыдущие годы на финансирование медицинских учреждений. Наиболее критические для сохранения жизни и здоровья виды помощи - инсульты, инфаркты, онкология, роды, неонатальная помощь новорожденным - будут оплачиваться по повышенному тарифу", - сказала Скалецкая.

Она добавила, что Минздрав рассчитывает увидеть положительный результат во многих ситуациях, которые были критическими, уже в конце апреля - начале мая.

Как известно, на Программу медицинских гарантий в бюджете предусмотрены 72 млрд грн. Эта программа включает в себя бесплатное предоставление населению амбулаторной помощи, стационарной помощи, реабилитации, паллиативной помощи. Также в ПМГ включена реимбурсация лекарств.медицинских гарантий.

На уровне вторичной помощи правительством выделены четыре приоритетных направления, которые будут оплачиваться больницам по повышенному тарифу: лечение инсультов, лечение инфарктов, помощь при родах, неонатальная помощь.