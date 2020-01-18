Борьба с туберкулезом: в МОЗ отчитались о распределении нужных препаратов

Новости Украины:В регионы распределили препарат для лечения туберкулеза, устойчивого к лекарственным средствам.

Министерство здравоохранения Украины распределило в регионы препарат для лечения туберкулеза, устойчивого к лекарственным средствам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Начались поставки во все регионы страны высокоэффективного противотуберкулезного препарата Deltyba (деламанид), который критически важен для комплексного лечения пациентов с устойчивостью к противотуберкулезным препаратам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 января первая часть из 1 тыс. 617 курсов препарата поступила в Украину.

В Украине препарат зарегистрирован в соответствии с приказом Минздрава от 30 января 2019 года № 231. Его использование одобрено в апреле 2014 года Европейским агентством по медпрепаратам (EMA) "как часть надлежащего комбинированного режима лечения легочного мультирезистентного туберкулеза у взрослых, в случаях, когда из-за резистентности или плохой переносимости препаратов нельзя назначить эффективную схему лечения".

Деламанид рекомендован ВОЗ для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Как известно, ежегодно в Украине от туберкулеза умирает около 4 тыс. человек.

По данным ВОЗ, около 25% случаев туберкулеза в Украине являются недообнаруженными, то есть каждый пятый случай. Согласно расчетам, в 2018 году туберкулезом заболели около 36 тыс. человек, официально было зарегистрировано 26,5 тыс. новых случаев и рецидивов туберкулеза, из них - 23% ВИЧ-позитивных людей.