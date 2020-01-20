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В МОН пытаются выяснить, почему украинские дети так часто прогуливают школу

В МОН пытаются выяснить, почему украинские дети так часто прогуливают школу
14:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Минобразования исследует причины частых прогулов уроков украинскими школьниками.

Министерство образования и науки Украины намерено провести весной текущего года исследование, почему украинские школьники часто прогуливают уроки.

"Проблемы с дисциплиной было нашим открытием. Это фактически влечет за собой снижение результатов успеваемости на 20%. Плохой ответ в том, что пока мы не знаем, что именно это вызывает", - сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя результаты исследования Программы международной оценки учеников (PISA), согласно которым украинские дети почти вдвое чаще прогуливают учебу, чем их сверстники из стран Организация экономического сотрудничества и развития (OECD).

По словам министра, эта ситуация требует дополнительных глубинных исследований. "Мы это сейчас будем делать, и уже нашли партнера, который нам в этом будут помогать, а именно проводить дополнительные исследования. Все это запланировано на весну. Это требует опросов, наблюдений, изучения вопроса "с полей", что происходит не так", - добавила она.

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Новосад отметила, что причин такой ситуации может быть достаточно много, от плохого социально-экономического положения, проблем в семьях до незаинтересованности в обучении. "Есть очень разные причины, и мы их пока не понимаем", - констатировала она.

Среди прочего, министр сообщила, что за 2019 год по закону о противодействию травле (буллингу) в Украине принято 272 судебных решения.

"Я не знаю много это или мало, очевидно это не отражает всей картинки по буллингу и моббинга, с которым сталкиваются в школах. Но если мы посмотрим на результаты PISA, то OECD говорит, что у нас уровень буллинг в школах примерно равен уровню того, что происходит в школах стран Организация экономического сотрудничества", - рассказала Новосад.

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Минобразования, МОН, Анна Новосад.
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