Новосад предложила сократить количество ВУЗов в Украине

Новости Украины:Министр образования считает 80 университетов оптимальным количеством для Украины.

Министр образования и науки Анна Новосад считает оптимальным сокращение количества высших учебных заведений в Украине втрое.

"Мне кажется, что если бы у нас было около 80 университетов, в три раза меньше, чем сейчас, то мы бы немного почистили систему", - сказала Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, какое количество вузов для Украины она считает оптимальным.

Министр отметила, что у ведомства будет несколько инструментов для влияния на оптимизацию сети вузов. В частности, с 1 января начал работать принцип финансирования университетов по показателям их деятельности, что приведет к тому, что слабые вузы просто не смогут функционировать без должного государственного финансирования. Также с 2021 должны исчезнуть филиалы вузов в отдельных городах, так как их сеть раздута, а зачастую они предоставляют гораздо худшее качество образования.

"Третье, это то, что Минобразования является основателем университетов, поэтому мы имеем административные рычаги и можем инициировать оптимизацию определенных заведений. Сейчас как раз готовится большой кейс по оптимизации, скоро будет решение правительства об объединении четырех университетов и создание на их основе одного хорошего заведения. Это будет очень важная история успеха, особенно учитывая город, где это будет делаться", - сообщила Новосад.

Кроме того, по ее словам, оптимизации подвергнутся и некоторые перемещенные вузы.

"Мы постоянно проводим мониторинг всех этих учреждений и по его результатам будет приниматься решение об объединении тех или иных вузов. Кстати, то решение, о котором я говорила, об объединении четырех университетов, в том числе будет касаться одного из перемещенных вузов в Кривом Роге", - добавила министр.

В то же время по ее словам, есть и такие перемещенные вузы, которые работают эффективно, например, Донецкий государственный университет имени Василия Стуса.