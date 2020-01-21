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Вторник, 21.01.2020
Коляда: Мы самостоятельно будем определять учреждения для реабилитации ветеранов
Коляда: Мы самостоятельно будем определять учреждения для реабилитации ветеранов
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Коляда: Мы самостоятельно будем определять учреждения для реабилитации ветеранов

Коляда: Мы самостоятельно будем определять учреждения для реабилитации ветеранов
02:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В государстве на этот год предусмотрена достаточная сумма на мероприятия по психологической реабилитации.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет самостоятельно определять всех субъектов, предоставляющих услуги по реабилитации ветеранам и членам их семей. Об этом руководитель ведомства Оксана Коляда заявила во время совещания с представителями Житомирской облгосадминистрации, ветеранами, членами их семей и ветеранскими общественными организациями, сообщается на Правительственном портале.

"Мы сами будем определять, какие медицинские учреждения будут предоставлять услуги, а мы будем их оплачивать. В государстве на этот год предусмотрена достаточная сумма на мероприятия по психологической реабилитации, которую мы будем платить за действительно качественную помощь", - отметила Коляда.

Она также обратилась к представителям областной власти с предложением вернуть отделению областного медицинского центра вертебрологии и реабилитации название "Отделение для участников боевых действий", а затем предоставить возможность направлять на лечение и реабилитацию туда ветеранов не только из области, но и со всей Украины.

"Это недавно отремонтированный центр, где есть качественное оборудование и специалисты. По уровню тех услуг, которые там предоставляются, это один из лучших таких центров в Украине. Мы готовы направлять туда ветеранов со всей страны и оплачивать услуги, которые им там будут предоставлены. В этом отделении ветераны смогут получить спектр услуг по лечению и восстановлению опорно-двигательного аппарата и психологическую поддержку", - отметила министр.

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Первый заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Владимир Федоренко заверил, что это можно сделать и пообещал взять на контроль данный вопрос.

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Все по теме:

Ветераны, Психологическая реабилитация, Оксана Коляда, Реабилитации ветеранов.
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