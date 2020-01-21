Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января

В Украине 21 января в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, температура днем 0-5° тепла.
"21 января облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с , днем в западных и северных областях порывы 15-20 м с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 8- 10° мороза, днем 0-5° тепла", - отмечается в сообщении Укргидрометцентра.
В Киеве 21 января облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла. В Киевской области также облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 21 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на вторник, 21 января, в городах Украины:
22 января в Украине ночью без существенных осадков, днем, кроме юга, в течение 23 января в большинстве областей (днем за исключением северных) небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза - до 2° тепла (днем на крайнем юге и местами на Прикарпатье 3-7° тепла).
Прогноз погоды на 22 января, фото: meteo.gov.ua
В Киеве и Киевской области 22-23 января облачно с прояснениями. Ночью 22 января и днем 23 января без существенных осадков, в остальное время - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.
Прогноз погоды на 23 января, фото: meteo.gov.ua
24-25 января в Украине без осадков. Температура ночью - 0-6° мороза, 24 января в восточных областях и на Прикарпатье до 9° мороза; днем 1-7° тепла, на Прикарпатье, 25 января и на юге страны местами до 10° тепла, 24 января в восточных областях от 2° мороза до 3° тепла.
Прогноз погоды на 24 января, фото: meteo.gov.ua
В столице и Киевской области 24-25 января без осадков. Температура ночью - 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.
Прогноз погоды на 25 января, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.
Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.
Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.