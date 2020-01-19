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В ближайшие дни в Украине ожидается опасный туман

В ближайшие дни в Украине ожидается опасный туман
14:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:До конца сегодняшнего дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей Украины ожидается туман.

Сегодня, 19 января, в Украине ожидается осложнение погодных условий, в частности, сильный туман. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Украинского гидрометцентра при ГСЧС, до конца суток на большинстве территории страны сохранится сильный туман. Также туман ожидается ночью и утром 20 января.

Прогнозируют ухудшение видимости на дорогах до 200-500 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что на Крещение, 19 января, в Украине будет малооблачная и прохладная погода. Синоптики прогнозировали дневную температуру воздуха от 0 до +4 градусов. Ночью в северных и западных областях ожидалось похолодание до -5 градусов.

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20-21 января в Украине также без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер 20 января переменных направлений, 3-8 м/с, 21 января преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах до 10° мороза; днем 0-5° тепла.

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Туман, Синоптики, ГСЧС, Погодв.
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