21 января - приметы и обряды на день Емельяны Перезимник

Новости Украины:По уверению наших предков, этот день славился метелями, вьюгами и буранами.

Традиции на 21 января

В этот день угощали кума с кумой - считалось, что это приносит здоровье детям, которых они крестили. Приходя в гости, крестные родители приносили с собой подарок крестнику - полотенце и кусок мыла. При купании надо было мыть ребенка этим мылом, приговаривая: "Царь морской да царь двинской, да царь пинежский, дай воды на живот, на здравие раба Божьего (имя), на чистоту его, на красоту его!" В конце окатывали ребенка водой из кувшина и говорили: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!"

В этот день "запивали" счастье парней, которые должны были по родительской воле вступить в непривлекательный для них брак. Считалось, что если запить горе немилого супружества парню в этот день, то скорее стерпится-слюбится в ненавистном союзе.

Кроме того, в этот день принято было рассказывать сказки, небылицы и истории. Отсюда пошла поговорка: "Мели, Емеля, твоя неделя".

Приметы на 21 января

Если в этот день будут сильные ветры с юга, то будет лето грозное.

Емельян - накрути буран.

Метель зиме за обычай.

Если подует с юга - посулит грозовое лето.

Какова погода на Емельяна - такова погода в августе.

Если на Емельяна тихо (нет ветра), то лето будет солнечное.