21 января - приметы и обряды на день Емельяны Перезимник

Традиции на 21 января
В этот день угощали кума с кумой - считалось, что это приносит здоровье детям, которых они крестили. Приходя в гости, крестные родители приносили с собой подарок крестнику - полотенце и кусок мыла. При купании надо было мыть ребенка этим мылом, приговаривая: "Царь морской да царь двинской, да царь пинежский, дай воды на живот, на здравие раба Божьего (имя), на чистоту его, на красоту его!" В конце окатывали ребенка водой из кувшина и говорили: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!"
В этот день "запивали" счастье парней, которые должны были по родительской воле вступить в непривлекательный для них брак. Считалось, что если запить горе немилого супружества парню в этот день, то скорее стерпится-слюбится в ненавистном союзе.
Кроме того, в этот день принято было рассказывать сказки, небылицы и истории. Отсюда пошла поговорка: "Мели, Емеля, твоя неделя".
Приметы на 21 января
Если в этот день будут сильные ветры с юга, то будет лето грозное.
Емельян - накрути буран.
Метель зиме за обычай.
Если подует с юга - посулит грозовое лето.
Какова погода на Емельяна - такова погода в августе.
Если на Емельяна тихо (нет ветра), то лето будет солнечное.