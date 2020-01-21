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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января
10:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день после завершения всех дел, люди пытаются браться за работу.

Дни уже увеличиваются во времени, хотя при этом крепчают и морозы. Считается, что, какой будет погода 22 января, таким будет и месяц сентябрь.

В день Евстратия и Филиппа крестьяне начинали хозяйственные работы, и в это время затяжные январские гуляния завершались. Конечно же, к 22 января накапливалось достаточно много дел, а потому, крестьяне начинали приводить в порядок двор, дом, хозяйственные постройки, стирали белье, заготавливали дрова, готовили еду. Это был самый обыкновенный трудовой день, с которым было связано множество примет.

Люди верили, что 22 января у банника (банного духа) можно получить шапку-невидимку. Для этого нужно зайти в баню последним и положить свой крестик под подошву левого сапога. Садятся к стене лицом и от души проклинают все на свете. После этого, согласно верованиям, появится старичок, который протянет шапку. Кстати, можно заранее просто найти такую шапку – считается, что иногда банный дух оставляет ее для добрых людей.

Традиции, обычаи и обряды

В этот день говорили: "Пришла пора, забот гора". После длительной череды праздников у людей накопилось множество дел. В доме производили генеральную уборку, перестирывали одежду и белье. Все эти заботы ложились на плечи хозяйки дома, про которую в народе говорили: "Не та хозяйка хороша, что красиво говорит, а та, которая щи вкусно варит".

21 января - приметы и обряды на день Емельяны Перезимник

22 января было принято идти в баню, чтобы отмыться и смыть Святки. Люди верили, что в этот день у банника (духа, обитающего в бани) можно взять шапку-невидимку. Для этого в парилку нужно зайти самым последним и под подошву левого сапога положить крестик. Сесть лицом к стене и бранить всё на свете. Согласно поверьям, выйдет старичок банник и протянет шапку-невидимку. Также верили, что волшебную вещицу в этот день можно просто найти при посещении парной, потому что банник оставляет её хорошим людям.

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