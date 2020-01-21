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В деле о махинациях с квартирами для Нацгвардейцев появился новый подозреваемый

В деле о махинациях с квартирами для Нацгвардейцев появился новый подозреваемый
13:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:НАБУ расследует махинации с квартирами для Нацгвардейцев на сумму свыше 80 миллионов гривень.

В уголовном производстве о махинациях с квартирами для Национальной гвардии появился шестой подозреваемый.

Как сообщает пресс-служба Национального бюро расследований, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии.

"Действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Поскольку указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении подписал генеральный прокурор. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - отметили в бюро.

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Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

"Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей", - отметили в НАБУ.

В бюро добавили, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Как сообщалось ранее, 15 мая 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании "Укрбуд" Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

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Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО.

Майбороде была избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в 1,5 млн грн.

В июле по делу было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщика.

В октябре - экс-президенту корпорации "Укрбуд", бывшему народному депутату от группы "Воля народа" Максиму Микитасю. Ему была избрана мера пресечения в виде залога, которая действует до 14 февраля 2020 года. 20 января Микитась пытался вылететь из Украины, но правоохранители сняли его с самолета.

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НАБУ, Нацгвардия, Квартиры для Нацгвардейцев.
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