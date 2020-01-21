Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов

Новости Украины:Счетная палата проведет тотальный аудит 80 различных ведомств Украины.

В Счетной палате поделились планами на 2020 год. Ведомство хочет провести около 80 аудитов.

Об этом написал глава Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.

Отмечается, что особое внимание будет уделено аудитам Верховной Рады, ЦИК, Кабмина, СНБО, Конституционного Суда Украины, "Укрзализныце", Укрпочте и другим стурктурам.

При этом Пацкан добавил, что это далеко не весь список.

"В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов. Ведь сегодня едва ли не перед каждым гражданином Украины возникает вопрос, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ", - рассказал Пацкан.

По словам главы ведомства, в 2020 году будут потрачены огромные средства, что должно позитивно повлиять на результат.