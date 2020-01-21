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Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов

Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
15:16 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Счетная палата проведет тотальный аудит 80 различных ведомств Украины.

В Счетной палате поделились планами на 2020 год. Ведомство хочет провести около 80 аудитов.

Об этом написал глава Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.

Отмечается, что особое внимание будет уделено аудитам Верховной Рады, ЦИК, Кабмина, СНБО, Конституционного Суда Украины, "Укрзализныце", Укрпочте и другим стурктурам.

При этом Пацкан добавил, что это далеко не весь список.

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"В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов. Ведь сегодня едва ли не перед каждым гражданином Украины возникает вопрос, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ", - рассказал Пацкан.

По словам главы ведомства, в 2020 году будут потрачены огромные средства, что должно позитивно повлиять на результат.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, КСУ, СНБО, Укрпочта, Счетная палата, Валерий Пацкан, Аудит.
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