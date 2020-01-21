В МВД заявляют о наработках законопроекта об обороте оружия

Новости Украины:МВД готово сотрудничать с международными партнерами в вопросах контроля за оборотом оружия.

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют о необходимости наработки законопроекта об урегулировании оборота оружия в соответствии с европейскими стандартами.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, сегодня заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров на заседании Координационного совета программы ОБСЕ "Усиление возможностей государственных органов в предупреждении и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех аспектах" заявил, что для эффективного контроля за оборотом легального и нелегального оружия необходимо качественное взаимодействие как органов государственной власти, так и международных партнеров.

По словам Гончарова, МВД готово "выступить лидером и координатором в международном проекте контроля оборота оружия. Для нас необходим комплексный подход по всему жизненному циклу оружия: от момента его создания до момента вывода из обращения и утилизации".

Гончаров отметил, что "отличным результатом нашей совместной работы будет наработка единого варианта закона, который бы отвечал европейским стандартам, об урегулировании оборота оружия. Документ должен быть с четким определением дефиниций, ведь одним из рисков является вопрос нормативной неопределенности. Мы должны создать четкие правила игры".

Как сообщалось ранее, 6 сентября 2019 года народные депутаты от "Слуги народа" Игорь Фрис и Александр Матусевич зарегистрировали в Верховной Раде проект закона об оружии (№ 1222), который предусматривает создание Единого государственного реестра гражданского оружия.