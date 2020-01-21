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Развитие украинского спорта: в Минкульте пообещали должное финансирование

Развитие украинского спорта: в Минкульте пообещали должное финансирование
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Бородянский рассказал о реформировании системы финансирования и управления спортом.

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует изменить подходы к системе финансирования и управления спортивной инфраструктуры.

"Государство переходит на трехлетнее планирование бюджета, а это очень хорошо для инвестиций в спортивную инфраструктуру Украины и для нашего спорта в целом", - заявил министр МКМС Владимир Бородянский на встрече с представителями спортивных федераций Украины.

На этой встрече Владимир Бородянский и профильный заместитель Владимир Шумилин презентовали Стратегию развития спорта и физической активности до 2032 года.

"В первой половине этого года мы формируем государственный бюджет на три года. Считаю, это хорошо для спорта, для инвестиций в украинский спорт. Мы планируем включить в этот трехлетний план наши инфраструктурные проекты, поэтому в первом квартале 2020 года будет очень интенсивная работа по планированию. Мы должны понимать сколько объектов, сколько денег мы сможем найти. По нашим расчетам нужно 14 млрд гривен финансирования на 5 лет. А это удвоение расходов на спортивную инфраструктуру", - рассказал Бородянский.

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По словам руководителя МКМС, спортивная инфраструктура должна зарабатывать, а не просто балансировать на бюджете. "Киевский Дворец спорта не приносит государству прибыли. Наша задача - создать наблюдательный совет, который утвердит план действий на этот год с целью повысить рентабельность Дворца спорта. Это столичное сооружение должно принимать больше спортивных ивентов и быть более эффективным", - поделился ближайшими планами Владимир Бородянский.

Гооворя о новых источниках финансирования украинского спорта, то, по словам министра МКМС, все ждут легализации игорного бизнеса в Украине: "Весной планируется принять Закон об игорном бизнесе, деньги от легализации которого, в частности, пойдут и на развитие спортивной инфраструктуры. Также важными для спорта является Закон о меценатстве, его принятие ждем не раньше первого полугодия 2020 года".

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Минкульт, Минкультуры, Владимир Бородянский.
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